英特尔13代酷睿处理器正式发布，多线程最多提升41%！

作者：骷

【天极网数码频道】在昨晚举办的英特尔 ON 技术创新峰会上，英特尔发布了第 13 代英特尔酷睿处理器系列产品，带来了多款处理器。

根据官方的介绍，以英特尔酷睿 K 系列处理器为首，第 13 代英特尔酷睿台式机家族将包含 22 款处理器和超过 125 款合作伙伴的机型设计，为用户提供毫不妥协的应用性能和平台兼容性。

凭借现有的英特尔 600 或全新英特尔 700 芯片组主板，发烧友用户可以畅享第 13 代英特尔酷睿处理器带来的出众性能。产品支持最新的 DDR5 和既有的 DDR4 内存，用户在享受第 13 代酷睿所带来的性能优势的同时，也可以根据自己的功能需求和预算组装机器。

相比 12 代，13 代英特尔酷睿处理器增加了能效核数量，并在运行多个计算密集型工作负载时将多线程性能最多提升高达 41%。第 13 代英特尔酷睿处理器所带来的前所未有的超频体验。用户可以看到性能核、能效核和 DDR5 内存都达到更高的平均超频速度。

为支持第 13 代酷睿处理器，英特尔还更新了极具便捷性的一键超频功能 Intel® Speed Optimizer，以帮助用户轻松地超频。强大的XMP 3.0 生态系统提供了多种超频模块选择。与 Intel® Dynamic Memory Boost 搭配使用时，此功能可以轻松实现 DDR4 和 DDR5 内存的超频。

发布的CPU中包含六款未锁频的台式机处理器，拥有最多高达 24 核心和 32 线程，睿频频率最高高达 5.8 GHz。

同时，这六款CPU的也已经公布了：i9-13900K 拥有24 核 32 线程，睿频 5.8GHz，预售价 4899 元;i9-13900KF拥有24 核 32 线程，睿频 5.8GHz，预售价 4699 元;i7-13700K拥有16 核 24 线程，睿频 5.4GHz，预售价 3499 元;i7-13700KF拥有16 核 24 线程，睿频 5.4GHz，预售价 3299 元;i5-13600K拥有14 核 20 线程，睿频 5.1GHz，预售价 2699 元;i5-13600KF拥有14 核 20 线程，睿频 5.1GHz，预售价 2499 元。

CPU-Z的跑分数据显示，i9-13900K单线程跑分 846 分，多线程 13054 分，稳居CPU-Z 单核榜首;多线程成绩比 12900KF(11289 分)高 出15%，比 AMD R9 5950X(16 核 32 线程)高 出10%，也比之前的跑分有了提升。

之前有UP主在CPU-Z中测试，基础频率3.0GHz，加速频率能达到5.5GHz甚至5.7GHz。跑分数据方面，其单核性能比i9-12900KF提升10%，多核性能提升近35%，性能表现相当亮眼。

据悉，全新的13代酷睿系列处理器以及Z790芯片组将会于10月20日正式上市。可以看出这次的13代酷睿迎来了全面进化，果然王守义还真是没说错，13确实香!