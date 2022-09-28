2999元起！华为家庭存储开售，全家的数据中心！

作者：骷

【天极网数码频道】9月6日，华为带来了首款家庭存储设备，将作为家庭的数据中枢，掌管整个家庭的数据。目前这款设备已经在今天正式开售，提供 2TB+2TB、8TB+8TB 两种版本选择，售价分别为 2999 元、4999 元。

华为家庭存储拥有自动同步功能，手机电脑中新增照片和文件可以自动保存到家庭存储当中。华为手机升级至 HarmonyOS 3 及以上版本之后，可以通过自带的图库即可浏览家庭存储中的照片，在文件管理器即可查看存储的文件内容。

在存储空间紧张时，通过一键释放空间功能即可清理出大量内存，实现手机 PC 一步扩容。依靠 HarmonyOS 分布式访问功能，对终端设备文件的调整和修改可以实时反馈回家庭存储。在娱乐场景下，华为家庭存储可以为用户保存上万部高清电影，并通过与华为智慧屏联动随时播放。

从华为目前已经打通的全场景设备来看，这款产品的目的肯定不止于解决存储这一个用户痛点，而是会从协同以及共享层面下手，例如机身正前方贴有的NFC标签，就可能让用户只需用移动终端轻触这个标签就能完成数据传输，省去繁琐的设置。

确实，华为在软件层面也做到了这点。华为家庭存储基于 HarmonyOS 3.0 分布式能力，支持一碰绑华为账号，数据自动同步;异地接续和多人协同办公，数据无缝流转不间断;华为家庭存储支持基于 HarmonyOS 的隐私安全，通过三层空间加密设计，对个人隐私加以全方位保护。

同时，这款设备标配指纹识别，最重要的是纹保密柜中的内容，仅能由用户本地当面解锁，无法远程访问。这大大提升了这款设备的安全性，让不少担心个人Nas设备联网会造成隐私安全的用户吃下了一颗定心丸。

不过可惜的是，目前版本的华为家庭存储还不支持Docker功能，会在后续的更新中添加该功能。Docker 是一个开源的应用容器引擎，让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中，然后发布到任何流行的Linux机器上，也可以实现虚拟化，容器是完全使用沙箱机制，相互之间不会有任何接口。简言之，就是可以在Linux上镜像使用的这么一个容器。

有了Docker之后，华为家庭存储的拓展性就有了一个巨大的提升，用户可以通过Dcoker来安装一个应用，实现家庭存储本身不具备的功能，例如BT下载、刮削器。Docker对于Nas来说就像是微信里的小程序，通过内部的程序运行来帮助NAS实现更多的功能，拓展更强的用途。

这款设备主要还是针对那些对云端数据备份有需求的用户，而且目前的价格稍微有点高，但是比起群晖的Nas单主机的价格那还是便宜不少。有消息称华为后续将会推出不带硬盘的版本，追求性价比的用户可以期待一波。