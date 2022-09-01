谷歌第三代Tensor处理器或由三星代工，基于3nm制程工艺！

作者：骷

【天极网数码频道】据外媒报道，谷歌目前已经决定将第三代Tensor处理器交由三星来生产，这款芯片将用于谷歌下一代Pixel系列智能手机上，会基于三星的3nm工艺打造，预计将于2023年下半年正式推出。

这也意味着谷歌将会和三星加强在智能手机应用处理器上的合作，此前谷歌一直使用的都是高通的处理器，但是在与三星的合作中，让他们成功研发出了Tensor处理器，并首次搭载在2021年发布的Pixel 6系列手机上。

除此之外，谷歌还计划拓展自己的芯片战略，让Tensor处理器不止出现在其智能手机上，未来在平板、笔记本或是其他终端上都有可能会全面应用谷歌的Tensor处理器。

早在六月份，三星就宣布将会量产3nm工艺，不仅抢先台积电，而且在技术上也实现了超越。三星率先用上了GAA晶体管技术，而台积电还在用FinFET工艺。与之前的5nm相比，新一代的3nm制程工艺降低了45%的功耗，并且性能提升23%的同时减少16%的面积。三星还宣称，第二代的3nmGAA制造工艺也尚在研发中，下一代工艺将使芯片的功耗降低50%，性能提升30%并减少35%的面积。三星电子表示，其GAA晶体管芯片将会应用于高性能、低功耗的计算领域，并计划拓展到移动处理器。

三星电子的3nm芯片采用了GAA架构通过降低电源电压和增强驱动电流的能力来有效提升功率。此外，三星还在高性能智能手机处理器的半导体芯片中也应用过纳米片晶体管，与纳米线技术相比，前者拥有更宽的通道，以及具备更高的性能和效率。三星的客户可通过调整纳米片的宽度，来定制自己需要的功耗和性能指标。

虽然三星在技术上实现了先发制人，但是三星最大的问题就技术没有客户来承接，首发其3nm技术的还是国内的一家矿机公司，产量并不会太大，双方的合作也不过是更具象征意义，实际意义并不大。根据官方的数据，三星即将出货的这批3nm芯片将可以降低23~45%的能耗。还有业内人士指出，三星的3nm芯片对台积电并构不成威胁，因为3nm芯片最起码要到80~90%的良率才能说是盈利，三星距离这一目标还有相当长的一段路程要走。

虽然三星目前有了谷歌的订单，但还是杯水车型，毕竟谷歌去年年底在全球智能手机市场的占有率仅 3%，在饱和的智能手机市场上，谷歌的占有率非常低，远不能同他们的操作系统所占有的庞大份额相比。

不过也有部分人士认为谷歌不太可能会采用三星的3nm工艺来代工Tensor处理，这是因为谷歌的Pixel系列智能手机并非是需要搭载精尖科技的高端产品，仅需4nm制程工艺就能满足。