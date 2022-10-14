打破世界记录！RTX 4090液氮下超频竟然这么强？

【天极网数码频道】不久前，英伟达正式发布了RTX 40系显卡，其中就包括目前的旗舰级显卡RTX 4090。日前影驰的巴西超频团队将一款影驰RTX 4090 SG显卡在液氮散热下超频至3.45GHz，打破了5项世界纪录。

据官方介绍，RTX 4090 是全球最快的游戏 GPU。性能方面，英伟达称在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用 DLSS 2 的 RTX 3090 Ti 相比，采用 DLSS 3 的 RTX 4090 的性能提升可达 4 倍。在现代游戏中，RTX 4090 的性能提升高达 2 倍，同时保持了相同的 450W 功耗。

RTX4090搭载 AD102-300 GPU，启用 16384 个 CUDA 内核，比 RTX 3090 Ti 多出 52%，但性能提升幅度却更大。GPU 频率高达 2520 MHz，搭载 24GB 21 Gbps GDDR6X 显存，达到 1 TB / s 的带宽，450W 默认 TGP，最大可配置 TGP 为 660W。在台积电 4N 工艺加持下，加速频率超过了 2.5GHz，比上代的三星 8nm 工艺有大幅提升。

RTX 4090公版显卡采用了三插槽和双风扇设计，与 RTX 3090 Ti 很像。正如预期的那样，该卡新的 RTX Logo 采用了英伟达的新字体，这在之前泄露的包装照片以及公司网站上已经看到过。

根据之前的跑分信息，RTX4090显卡在 3DMark中获得了 20192 分的超高跑分，而此前有关 RTX 4090 的跑分分数为 19000分。相较前代，这款RTX 4090 的显卡比 RTX 3090 Ti 快 78%，比前代RTX 3090 快 90%。爆料人还透露了这款 GPU 频率和温度数据，其 GPU 达到了 3015 MHz 频率，GPU 温度在 55 度左右。

回看RTX3090以及RTX3090Ti，它们之前的跑分分别为10440 分左右以及11400 分左右，RTX4090要比它们高出了82%以及66%。在其他型号的RTX3090显卡上，RTX4090的领先程度甚至高达将近100%。

英伟达称，随着 GeForce RTX 40 系列再次刷新了“极速”的概念，电竞选手可以将装备升级到 27 英寸 1440p 360Hz 显示器，放心享受稳定的 360 FPS 画质，并在 NVIDIA Reflex 游戏中体验低至 10 毫秒的系统延迟。英伟达还推出了全新的 DLSS3技术，这是一款由 AI 驱动的性能倍增器，由全新第四代Tensor Core和GeForce RTX40系列GPU的全新光流加速器驱动，拥有光学多帧生成功能，并且在 4K 分辨率的游戏中持续以超过 100 FPS 运行。

据介绍，RTX 4090具有非常好的超频表现，风冷散热下即可轻松实现3075MHz的频率。该超频团队为了实现更高的频率，移除了这款显卡的功耗限制控制器，最终实现了3.45GHz的频率。但为了稳定性，该团队使用3270-3375 MHz的GPU速度成功打破了五个基准测试中的世界纪录，包括3DMark Ultra 28 553分，3DMark Port Royal 29 304分，3DMark Time Spy Extreme 21949分等。

由此，RTX 4090也将成为世界上首款算力突破100 TFLOPS游戏级别显卡，突破了全新的计算性能障碍。而提供结果的团队成员证实，他们打破了Core i9-12900KS，DDR5-5400内存和海盗船1600W PSU的5项世界纪录。

可以看出RTX 4090不仅本身实力强悍，也存在一定的超频潜力。这也意味着RTX 4090在之后的消费级商品中，可以获得更高的性能，以超越英伟达的公版显卡。