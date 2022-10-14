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打破世界记录！RTX 4090液氮下超频竟然这么强？

2022-10-14 10:42:36 作者：

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  【天极网数码频道】不久前，英伟达正式发布了RTX 40系显卡，其中就包括目前的旗舰级显卡RTX 4090。日前影驰的巴西超频团队将一款影驰RTX 4090 SG显卡在液氮散热下超频至3.45GHz，打破了5项世界纪录。

打破世界记录！RTX 4090液氮下超频竟然这么强？

  据官方介绍，RTX 4090 是全球最快的游戏 GPU。性能方面，英伟达称在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用 DLSS 2 的 RTX 3090 Ti 相比，采用 DLSS 3 的 RTX 4090 的性能提升可达 4 倍。在现代游戏中，RTX 4090 的性能提升高达 2 倍，同时保持了相同的 450W 功耗。

  RTX4090搭载 AD102-300 GPU，启用 16384 个 CUDA 内核，比 RTX 3090 Ti 多出 52%，但性能提升幅度却更大。GPU 频率高达 2520 MHz，搭载 24GB 21 Gbps GDDR6X 显存，达到 1 TB / s 的带宽，450W 默认 TGP，最大可配置 TGP 为 660W。在台积电 4N 工艺加持下，加速频率超过了 2.5GHz，比上代的三星 8nm 工艺有大幅提升。

  RTX 4090公版显卡采用了三插槽和双风扇设计，与 RTX 3090 Ti 很像。正如预期的那样，该卡新的 RTX Logo 采用了英伟达的新字体，这在之前泄露的包装照片以及公司网站上已经看到过。

打破世界记录！RTX 4090液氮下超频竟然这么强？

  根据之前的跑分信息，RTX4090显卡在 3DMark中获得了 20192 分的超高跑分，而此前有关 RTX 4090 的跑分分数为 19000分。相较前代，这款RTX 4090 的显卡比 RTX 3090 Ti 快 78%，比前代RTX 3090 快 90%。爆料人还透露了这款 GPU 频率和温度数据，其 GPU 达到了 3015 MHz 频率，GPU 温度在 55 度左右。

  回看RTX3090以及RTX3090Ti，它们之前的跑分分别为10440 分左右以及11400 分左右，RTX4090要比它们高出了82%以及66%。在其他型号的RTX3090显卡上，RTX4090的领先程度甚至高达将近100%。

  英伟达称，随着 GeForce RTX 40 系列再次刷新了“极速”的概念，电竞选手可以将装备升级到 27 英寸 1440p 360Hz 显示器，放心享受稳定的 360 FPS 画质，并在 NVIDIA Reflex 游戏中体验低至 10 毫秒的系统延迟。英伟达还推出了全新的 DLSS3技术，这是一款由 AI 驱动的性能倍增器，由全新第四代Tensor Core和GeForce RTX40系列GPU的全新光流加速器驱动，拥有光学多帧生成功能，并且在 4K 分辨率的游戏中持续以超过 100 FPS 运行。

打破世界记录！RTX 4090液氮下超频竟然这么强？

  据介绍，RTX 4090具有非常好的超频表现，风冷散热下即可轻松实现3075MHz的频率。该超频团队为了实现更高的频率，移除了这款显卡的功耗限制控制器，最终实现了3.45GHz的频率。但为了稳定性，该团队使用3270-3375 MHz的GPU速度成功打破了五个基准测试中的世界纪录，包括3DMark Ultra 28 553分，3DMark Port Royal 29 304分，3DMark Time Spy Extreme 21949分等。

  由此，RTX 4090也将成为世界上首款算力突破100 TFLOPS游戏级别显卡，突破了全新的计算性能障碍。而提供结果的团队成员证实，他们打破了Core i9-12900KS，DDR5-5400内存和海盗船1600W PSU的5项世界纪录。

  可以看出RTX 4090不仅本身实力强悍，也存在一定的超频潜力。这也意味着RTX 4090在之后的消费级商品中，可以获得更高的性能，以超越英伟达的公版显卡。

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