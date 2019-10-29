全画幅相机销量达去年同期252% 京东11.11数码新品类引领新消费潮

作者：夏初

【天极网数码频道】今年是2019年，细算起来，自1994年起中国接入互联网到现在已经走过了整整25年。伴随着中国互联网的发展，国内电商企业也随着互联网大潮的起伏形成了特殊的发展轨迹。如今国内电商市场群雄逐鹿，以京东为代表的电商平台在众多关键消费市场处于领先地位。

中国市场信息调查业协会发布的《2019年第三季度B2C电商平台市场消费报告》显示，京东不仅以突出的份额占据家电、电脑数码市场半壁江山，同时它在数码相机等品类的细分领域也取得了相当的优势，62%的占比彰显着京东的影响力。

数码市场逐步萎缩 索尼等厂商深深扎根京东平台

近年来，随着智能手机的快速迭代，其强大的拍摄功能以及便携性让消费者手中的数码相机日渐失宠。据日媒报道，去年全球消费级数码相机市场萎缩了22%，出货量仅为2029万台。数码相机市场萎缩的背后是消费升级带来的大众需求变化，即从用得着走向用得好。消费者开始追求品质化、个性化的消费体验，这一点与为用户提供极致购物体验的京东高度契合。

从消费人群来看，数码相机的用户群体与京东用户的属性十分契合。对于高端用户的吸引方面，京东有着独特的优势――京东拥有优质的产品、高效的物流以及贴心的售后服务。例如在本届京东11.11，京东就推出价保11.11服务，全程保障千万用户的消费权益，体系化的消费体验也使京东平台成为了消费者购买相机的首选。

得益于京东庞大的用户基数以及优质的服务，佳能、索尼、尼康、奥林巴斯等数码相机品牌厂商也均选择京东作为其新品首发平台，为的是第一时间触达具有消费力和需求的品质用户。在今年的京东618，各细分类相机展现出对用户的吸引力。618开场半小时，全画幅相机销量就达到了去年同期的252%，运动相机品类成交额更是攀升到去年同期746%。其中索尼占据了全画幅相机成交额TOP5品牌的第一名，位居第二的佳能实现了全画幅相机产品连续3年同比增长超过50%，成绩十分亮眼。

打造品牌最大增量场 京东11.11或带动数码相机整体市场进入爆发期

作为电商平台，如何抓住用户的眼球、激发他们的购买欲望是一个重要问题。近几年，京东还推出“京东摄影金像奖”等重大活动，携手尼康、索尼、佳能等各大相机品牌，从赛制等层面打破传统摄影大赛的组别限制，设立了#风光集#、#看城市#、#在路上#、#人物志#、#最先锋#等更加多元、开放的摄影组别，帮助更多摄影爱好者轻松便捷地加入专业摄影大赛，让摄影突破原有人群的局限，让更多人接触到摄影、爱上摄影，使摄影成为全民皆可上手的有趣体验。

除此之外，京东还携手索尼、佳能等品牌进行针对性营销，帮助国际品牌深度进军中国市场，开拓细分用户。以索尼为例，京东与索尼合办的“索粉节”和摄影课堂等活动使其店铺粉丝量年翻了10倍，在极大提升用户粘性的同时，也为品牌注入了新鲜的血液。

最近，京东11.11全球好物节已经全面开启预售。不用多说，这既是摄影爱好者入手心仪设备的最佳时机，也是各大品牌厂商再攀销量高峰的加速器。据了解，京东将把今年的京东11.11打造成好物、低价、好服务的新主场，打造成2000多家超亿元品牌下半年最大增量场，并为20多万商家提供巨大增量，打造成品牌、商家最友好的平台。

现在，一场好物、低价、好服务的狂欢盛宴正渐渐拉开大幕，在诸多领域保持领先的京东到底能够为消费者以及商家带来怎样的震撼与惊喜，这个11.11让我们拭目以待!