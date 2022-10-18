享受生活（ENJOY LIFE）尼康双十一促销活动即将惊喜开启

【天极网数码频道】尼康宣布于10月20日至11月20日开启“享受生活(ENJOY LIFE)”双十一促销活动。

活动详情请参见活动海报。

销售渠道：尼康授权经销商的线上店/线下实体店、尼康天猫官方旗舰店、尼康京东官方旗舰店、尼康直营店。具体请参见尼康官网www.nikon.com.cn的“如何购买”页面。

活动参加方式：

1) 活动期间凡在参加活动的渠道，购买活动指定商品，成功注册“我的尼康”后，可获赠注册好礼。

2) 注册“我的尼康”时，请正确填写商品型号和序列号，如填写的信息有误，将无法获得赠品。

3) 上传发票的内容信息必须与注册商品的信息一致，上传发票图片中的文字务必清晰可见。

4) 请正确填写收件人的电话号码和详细的收货地址，赠品将于1个月左右快递到注册时预留地址(仅限中国大陆)。如填写的信息有误，将无法获得赠品。因疫情影响，配送可能会延迟，请您耐心等待。

5) 在“我的尼康”注册时填写的商品购买日期以及上传的购买发票日期必须在2022年10月20日―2022年11月20日之内，同时，注册必须在2022年10月20日―2022年12月4日之内完成。

6) 如对本次活动有任何问题，请拨打尼康客户服务支持热线400-820-1665。