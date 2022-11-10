苹果将更改语音助手触发方式，背后可能暗藏玄机

【天极网数码频道】据彭博社报道，苹果正在开发一种全新的唤醒技术，以求带给Siri语音助手更好的体验。一旦开发成功，用户将无需通过“Hey Siri”来唤醒语音助手。

彭博社记者表示，苹果希望可以让Siri能够理解短语和命令，而不需要用户通过“Hey Siri”的唤醒词来触发短语，用户可以只说“Siri”。该记者还透露，这项技术可能在2024年正式亮相：苹果公司正在进行一项举措，放弃“Hey触发短语”，这样，用户只需要说“Siri”―― 连同命令一起。虽然这可能看起来是小变化，但实现这一转换是技术挑战，需要大量的人工智能训练和基础工程工作。

想要上线如此完美的体验，背后将会牵扯很多复杂的步骤。而这种复杂性会涉及到Siri能够在不同语言、不同口音、不同语境中去理解“Siri”这个单数短语，苹果起初使用“Hey Siri”作为iPhone语音助手的触发词就是为了避免识别错误的情况。

千万不要小看在Siri前面加个Hey的作用，同样作为语音助手，小爱同学由于“小爱同学”这单一的触发词，就让用户在实际体验上大打折扣。就像网友所说“虽然Siri很笨，但是很少听错话，也不会自言自语。小爱同学号称十分聪明，却动不动自言自语，还容易听错话。

其实从人类正常的交互习惯来看，跟对方沟通时往往不会在前面加一个语气词，而是直接了当地称呼对方的姓名或是昵称。所以此前苹果加入“Hey”这个语气词完全是由于技术不成熟为了更好的用户体验而妥协的产物。

如今传言苹果将会使用全新的触发词，并且将会推广到所有苹果设备上。虽然从结果上来看并不复杂，只不过去掉了Siri前面的Hey，但是其背后可能蕴含着更多苹果的野心。想要让Siri能够精准识别用户的唤醒词，首先就需要对人工智能进行更加全面的训练，相比两个触发词，一个触发词就对人工智能提出了更高的要求。

对比目前其他大厂的语音助手唤醒，微软的Cortana语音助手早在2018年就将“Hey Cortana”换成了“Cortana”。而亚马逊的Alexa语音助手则是不需要在任何唤醒词的前提下就能唤醒语音助手，不过谷歌依然保持原来的“OK Google”。

虽然苹果的这一做法已经有其他大厂成功实现，并且从市场反馈来看效果非常好，甚至微软2018年就已经实现了这样的效果。那么以创新和技术能力著称的苹果为何直到现在才传出要更换唤醒词呢？或许苹果正在筹划一次AI革命。

其实很早之前就有消息传出，称苹果正在开发自己的苹果智能汽车。随着如今越来越多的新势力汽车出现在消费者眼前，智能座舱的概念也逐渐受到大众欢迎。而苹果这次在AI上的进一步探索，可能就是在为苹果智能汽车做准备。

回看市面上不少智能座舱，在语音助手方面的体验并不能算十分完美，苹果如此深耕可能就是想在智能汽车领域发力，让在手机上不那么聪明的Siri在汽车上焕然新生。作为全球最知名的科技公司之一，苹果对于全新的技术往往十分保守，在没有百分百把握的前提下通常不会推向市场，这次的消息也表明苹果在Siri上已经做好了准备。