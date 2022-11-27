索尼暗耍小心机，声称微软游戏订阅用户超2900万！

【天极网数码频道】在最近微软的季度财报电话会议中，微软透露目前XGPU的订阅人数已经超过2000万人，而这一数字在今年4月份还只有1000万人，也这意味着在短短半年期间，微软游戏订阅人数就翻了一倍，增长了超过1000万人。不过最近索尼却表示，微软XGPU的订阅人数远不止这么多，甚至已经超过2900万人。

在索尼提交的最新文档中，显示微软XGPU的订阅人数已经超过2900万人，高于此前微软公布的2500万人。索尼意图在订阅人数上将自己营造成一个弱者，并以此引起监管部门的同情，最终阻止微软收购动视暴雪。

但是反观索尼自己PS+会员自己的订阅人数却已经高达4540万人，虽然比起上一季度的4730万人还是减少了190万人，索尼正是想通过微软自己订阅人数的下降来博得同情，毕竟微软短短半年时间就实现了订阅人数的成倍增长。

但索尼似乎忽略了自己在进入次世代主机后的所作所为，如今全球的主机玩家数量超过3亿，而PS主机用户和Xbox主机用户的比例大约是7.5:1，这就意味着PS主机用户群体要远高于Xbox主机用户，而在次世代之前，这比例甚至达到了10:1。

所以在用户基数方面，索尼PS平台无疑有着巨大的优势，而且其会员人数远超NS和Xbox平台，这也意味着从会员人数上来看，索尼PS平台的会员人数基本上很难再有大幅度上升的空间了，除非索尼推出更加吸引游戏玩家的会员服务。而微软作为此前本就没有什么订阅用户的平台，这次服务的全面提升势必会迎来一段快速增长时期，索尼想要拿这一点说事难免被人认为是在耍小心机。

索尼在进入次世代后虽然落后于微软的订阅服务，但推出新会员服务的索尼本可以守住自己的用户基本盘，却用一系列骚操作将无数老用户推离PS平台。索尼此前对PS会员服务进行了升级，推出三个新服务，分别是PlayStation Plus Essential，与此前的PS Plus服务一样，定价308港币一年;其次是PlayStation Plus Extra ，定价515港一年;最后是PlayStation Plus Premium，定价599港币一年。

三档会员，除了第一档不提供类似XGPU的游戏库之外，第二档提供专属游戏库，第三档则是在第二档的基础上新增怀旧游戏库以及优先体验未发布游戏的测试版本。但从售价上能够看出，玩家如果想要完整体验类似XGPU的服务，那么就需要开通高达599港币一年的PS Plus Premium，在价格方面就高出微软和任天堂一大截。

价格虽然非常重要，但最重要的还是索尼的态度。如果价格非常高，可是提供的服务能让玩家感觉到尊重，那么依然会有玩家选择买单，可是傲慢的索尼在PS Plus升级服务推出之初就得罪了玩家。

在服务上线之初，索尼要求之前用折扣开通基础会员服务的用户，补齐优惠的费用后才能升级到全新的服务。此举一出引发玩家脱粉狂潮，后来迫于舆论压力，索尼才表示这是出于技术问题，对于已经完成升级的玩家将会退还多余费用至游戏账户，甚至不是原路退回玩家支付账号。

如此行径已经让玩家感受到不被尊重，可之后玩家发现二档三档会员所谓包含几百款游戏的游戏库，实际数量远远达不到。索尼将同一个游戏的不同版本、不同语言都算作一个新的版本，那么就导致实际游戏数量并没有这么多，这也导致玩家有一种被欺骗的感觉。

这也是为何索尼订阅人数最终下滑的原因，索尼并没有从自身问题上寻找原因，而是认为微软推出的XGPU抢走了自己的用户群体，是一种不正当竞争手段。索尼如果不反思这个问题，那么今后的用户流失将会更加严重，微软反而靠着订阅服务扎实的服务内容以及对玩家的尊重，赢得所有玩家赞赏，两者一对比高下立判。