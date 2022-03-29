“扫街劝退者”的不同光圈画质测试：没有对比就没有伤害 分辨率依然是真瓶颈

作者：Lord_ViTa

40mm标准定焦的“适马大炮”笔者已经体验了一周有多，也趁着一些机会走上街头进行拍摄。也许这支镜头能够作为影棚中的“王者”，但携带它外出时笔者不得不深切感受到它的体重，并且认为相对于其他轻便的“小痰盂”一类标准定焦头，它绝对称得上是“扫街劝退者”。

但它的光学性能又能够带来一些真切的回报，让人十分纠结：即使不以一种功利的动机去使用它，它也能在多数场景一如既往地提升我们的获得感。为了具体观察它在不同光圈与画面中心or边缘的画质表现，笔者驻足一地拍摄了一系列用于参考的样张。

首先当然是光圈全开的效果，在一个相对开阔，画面元素远近兼备的场景中，它能带来十分优秀的细节表现。当然，离焦平面太远、拍摄点太近的位置不可避免地会有细节损失，这也是大光圈带来的必然结果，不过考虑到这种场景下使用大光圈的特定需要，也就是光线环境较差需要增大进光量，这种类型的缺陷依然在可以通过后期补救的范围内，最直接的方法就是裁剪这一部分画面。

另外，将F1.4光圈样张与另一个常用光圈F2.8的样张进行对比，就能发现比较严重的暗角现象，也包括夹在中间的F2光圈。直到F5.6左右暗角现象才明显减退，基本不影响整个画面的均匀观感。当然，暗角也属于能通过后期轻松处理的小问题，有时根据画面风格，我们可能还需要人为增加暗角效果。

在中心画质的对比中，我们能够注意到几乎在任意两个相邻光圈档位中，它们的画质差异都不会太大，以F5.6与F7.1为例。样张中除了相似的锐度表现，还存在着各种小问题，例如一定程度上的色散(栏杆轮廓)与干涉条纹(百叶窗)现象，成因则相当综合，囊括了镜头镀膜性能与机身分辨率的各种局限。

继续增加画质对比的跨度，这次我们选择了人像常用的F2.8与风景常用的F9进行中心画质对比，可以看到F9小光圈已经离开了最佳画质阈值，在带来更大景深范围的同时对锐度有一定程度的降低，不过也抑制了色散和摩尔纹的产生。而F2.8则有着几乎与F5.6无异的优异画质表现，能够在多种场景下兼顾较大光圈与较高画质的需求。

最后的中心画质对比在最大光圈F1.4与笔者这段时间最常使用的光圈F2.8之间进行。从样张可见差异相当明显，单独拿出来观感尚可的F1.4样张毫无疑问在F2.8面前败下阵来，这与前面各种伯仲之间的对比不同。F1.4为拍摄者带来的是昏暗环境性能与虚化效果，F2.8带来的则是能够适应各种拍摄环境的平衡，兼顾了进光量、虚化、画质、暗角抑制等等综合性能，而在这两个光圈值之间还有足足五个光圈档位可供拍摄者选择，相信无论是何种倾向和需求，拍摄者都能找到适合自己的光圈。





说完了中心画质，我们再来看看边缘画质的对比。经过一段时间的实际使用，笔者基本认为这支镜头的最佳画质区间在F2.8-F5.6左右。当然，我们也无法忽视F1.4的独特光环，它依然吸引着笔者在各种环境中尝试使用并达到令人印象深刻的虚化效果。

我们的对比首先就在F2.8与F5.6之间展开，同样是在这张图中选择了焦平面内的画面边缘部分，可以看到整体画质水平相近，F5.6样张相比F2.8样张在线条与细节方面更加锐利，属于较小光圈对于边缘画质的常规提升。

不过继续缩小光圈对画质带来的影响也不是线性的，反而可能产生过犹不及的效果，例如这张F5.6光圈与F11光圈的边缘画质对比图，可以看到在光圈小于最佳画质区间后，各种轮廓与线条、纹理之间的反差再次变得模糊了。可以说，进一步缩小光圈主要带来的是景深范围的拓展，让整个画面中不同距离的元素获得相对统一和清晰的观感，对于具体的画质表现我们则要根据不同场景和不同需求来灵活调整拍摄参数。

总结

作为一个摄影入门爱好者，笔者将会继续以图文方式展现这支适马40mm F1.4 Art的上手历程，以及一些心得与收获。本次我们在一处固定的拍摄地点对这支镜头不同光圈下的中心和边缘画质进行对比，可以初步得出结论：在光圈值为F2.8-F5.6区间时，这支镜头将能达到最佳锐度或者说最佳画质，但更激进的F1.4光圈全开，与F9等更小的光圈也表现尚可，同时一些缺陷可以通过后期弥补。

作为一支重达1.2Kg的定焦镜头，适马40mm F1.4 Art的确会对日常携带、扫街等需求产生很大阻力，但这支镜头表现出的优异性价比和带来的回报感却能够吸引笔者继续坚持去使用它。通过这次画质测试，笔者还更加深刻地感受到了机身分辨率对于镜头的瓶颈，画面中有许多镜头本身能够捕捉、解析出的细节受限于2400万像素无法展现。这也是摄影作为一项有深度的兴趣爱好(以及一种职业)表现出的整体性，机身、镜头、摄影者的拍摄、构图、后期等诸多因素围成了一个“木桶”，这个木桶能装载多少水则决定了我们能在多大程度上获得摄影的乐趣感(对从业者而言则是职业上的成就)。