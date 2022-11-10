魅族lipro将全面支持Matter1.0协议，全球智能家居标准能成吗？

【天极网数码频道】作为魅族旗下智能家居品牌，魅族lipro一直致力于为用户带来健康好用的智能家居产品。而今日，魅族lipro宣布，将会全面支持Matter 1.0智能家居通用协议。

其实在Matter之前，就有过一次声势浩大地统一智能家居标准的活动，但后来却不了了之了。而Mateer就是在此前就标准的基础上进化而来。而且Matter早在2015年就已经发布，并且在当时广泛被外界认为是最有可能“一统智能家居江湖”的标准。

不过直到今年，这项标准才有所眉目，也就能看出想要统一智能家居标准有多难。目前智能家居市场极其混乱，使得用户面对一堆产品却无从下手，如果买一家的产品，就只能购买同一家的其余产品来组成生态。这样做的后果往往是用户无法根据需求去购买不同品牌的产品，只能局限在一家之中，大大减少产品多样性。

但是现在也有一种解决方案，就是以手机厂商为主，围绕手机品牌来建设自有生态，其中做的比较好的就是小米以及华为等国产品牌。小米的做法是成立一个米家的生态，自己扶持智能家居子品牌来加入到生态中，借此实现产品的多样化。

这样做有个很大的问题是，小米生态的产品可能不是行业内最好的，而一些比较有追求的用户想要购买最好的产品，却碍于自家智能家居属于小米生态，且中意的产品并不支持这个生态，那么用户就要面临一个抉择，要么放弃喜欢的产品找到小米生态的替代品，要么就是放弃进入生态，直面生活中的麻烦。

虽然小米生态目前足够广泛，但是对于其他品牌的手机来说，操作还略显复杂。相比小米手机自身系统层级的智能家居调控，其他品牌的手机只能通过米家App来控制小米生态内的产品，如此一来，生态本身的很多特性都会消失，例如让Siri控制家居，或是直接调用系统功能形成联动等。

而Matter在发布之初，就获得了苹果、谷歌、亚马逊等国外巨头支持，国内华为、小米、涂鸦智能、绿米Aqara也纷纷加盟。今年7月，CSA联盟的第一阶段SVE规范验证测试活动已经顺利完成，通俗来讲，就是在测试不同厂商商品之间的互操作性、稳定性、安全等。 8月份，CSA联盟发布的年度报告显示，截至2021年，Matter标准已经有53家企业，134个设备进行了认证测试。

随着Matter 1.0标准逐步落地，越来越多智能设备厂商加入，对于用户而言绝对是值得期待的事情。如果未来所有设备均支持这一标准，那么用户购买智能设备时，将不用考虑自己手机是否支持或者是其他设备是否支持，同一个标准内设备通用，这样的智能家居才更符合用户对于未来的初始印象。