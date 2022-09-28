索尼高管再次强调，第一方游戏将不会登录PS Plus！

作者：骷

【天极网数码频道】随着微软在次世代推出了Xbos Series X|S主机，同时带来了XGPU服务，索尼就再也坐不住了，紧随其后推出了PS Plus服务，想借以抗衡微软的XGPU服务。

微软的XGPU全称为Xbox Game Pass Ultimate，U代表的是终极版本，是目前微软全部订阅会员的集合。其中包括了微软自家的XGP、Xbox Live Gold以及EA的EA Play会员。所以XGPU =主机的XGP+主机的EA会员+主机的金会员+电脑端的PGP和EA会员+APP的XGP，能以订阅制游玩微软以及EA为玩家准备的游戏库，在付费期间，所有库内的游戏均免费游玩。

除此之外，微软还会将自己出品的第一方游戏在首发时就加入XGPU游戏库，这也意味着，只要是订阅了这项服务的微软用户，就能在游戏首发当天完全免费地游玩这款游戏，让不少PS玩家直呼羡慕。

后来索尼互动娱乐的掌门人吉姆瑞恩在接受采访时表示，索尼的第一方游戏将不会登录索尼的订阅服务中。这主要是因为索尼所一直奉行的都是“以设备为中心”，与微软的“以内容为中心”截然不同。

就在最近，索尼的高管在一场讨论会上重申了此项承诺，表示第一方付费游戏现在不会，以后也不会登录PS Plus。

这高管还表示“新的 PS Plus 有各个等级，本质上它就像旧的 PS Plus，我们仍然会在每个月发布两到三款新游戏，而新等级有数百款游戏供人们游玩。我在 PlayStation 管理第一方游戏，所以我知道这就和电影一样，电影首先在影院上映，然后再到流媒体按次付费或者订阅服务观看，每次都会产生新的收入并接触更广泛的受众。同样的，我们相信在游戏发布时以及可能在六个月、三个月或三年之后，当游戏的销量下降时，将高级版本的游戏纳入 PS Plus 服务，可以帮助将这些游戏介绍给新的、更广泛的受众。”

此外他还补充道：“有些人可能在游戏问世时错过了游玩，而加入订阅是产生口碑的好机会，或者如果有 DLC 或续集，我们可以帮助提高更广泛的观众对特许经营权的兴趣。因此，我们鼓励出版商利用这些服务来管理每个作品的生命周期。”

之前就有索尼另一位高管透露，当下3A游戏大作的开发成本超过1亿美金，在加入订阅服务的情况下，那么就需要起码有5亿订阅用户才能收回投资，这显然是非常困难的。

也能看出高昂的开发成本使的索尼无法让其第一方游戏顺理成章地进入PS Plus游戏库中，这会让开发者蒙受损失，同时会让玩家对游戏变得敷衍。微软却不同，微软家大业大，敢于砸钱去改变如今的游戏市场，重新制定规则，从订阅服务中找到一种能保障游戏开发商和主机厂商共同利益的商业模式。