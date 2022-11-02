尼康推出用于尼康Z卡口系统的MC-N10遥控手柄

尼康公司宣布推出用于尼康Z卡口微单数码相机的MC-N10遥控手柄。尼康于2022年4月14日宣布了该产品的开发发布。

MC-N10是一款遥控手柄，可通过有线连接实现远程控制尼康Z卡口微单数码相机*1。它采用阿莱规格，可与多种配件兼容，允许使用另购的阿莱适配器将MC-N10连接到多种视频录制配件。此外，安装的固定角度可以灵活调整，使用户能够以舒适的位置和姿势拍摄。如果将MC-N10与三脚架的摇杆或稳定器连接，用户想移动相机进行变焦、调整曝光等设置以及控制自动对焦时，能够在不接触相机的情况下使用相机，从而避免相机的晃动。MC-N10可提高视频录制的效率，只需要一个小团队，甚至一名摄像师即可完成拍摄，使摄影师能够更好地专注于视频作品的创作。

MC-N10手柄的形状和按钮的配置基于尼康Z系列相机进行设计，不仅小巧轻便，而且不影响相机的灵活性。即使在相机和MC-N10之间切换时，可以提供更加直观的操作。此外，它采用无咔嗒声的拨盘，支持流畅的操作，减少录制时拨盘转动操作声音被记录的情况发生。由于MC-N10通过USB线(C型接口)与相机连接，因此不会出现无线电波干扰和串扰的问题。当使用5号(AA)电池供电时，MC-N10支持长达12小时的长时间录制*2。MC-N10还允许在复杂的环境和条件下使用。

尼康将继续为影像文化的发展做出贡献，希望提供扩大包括视频和照片影像表达的可能性。

*1 截至2022年11月2日，MC-N10与尼康Z 9、Z 7Ⅱ和Z 6Ⅱ兼容。请务必将相机固件更新到最新版本。

*2 当使用2节1.2V 5号(AA)可充电镍氢电池时。电池持久力可能因使用的电池、操作环境、使用条件和储存条件而异。

*MC-N10遥控手柄的使用示例。

主要功能特点

• 采用阿莱规格，可以使用另购的阿莱适配器与多种录像配件连接。此外，可以将它的固定位置调整到一个合适的位置和角度，以使用户舒适地拍摄。适合从拍摄对象的正上方或下方进行拍摄。

• 可以调整主要设置，通过MC-N10执行录制视频和拍摄照片的操作。MC-N10上的按钮和拨盘可以分配多种功能，可根据用户的风格和偏好进行操作。

• 小巧轻便的设计方便携带，还采用牢固舒适的手柄和直观的按钮布局。

• 无咔哒声的指令拨盘支持平稳操作，还能减少拍摄时录入拨盘转动的操作声音。

• 通过USB(C型接口)线可快速轻松地连接至相机，不会出现无线电波干扰或串扰。

• 支持使用5号(AA)电池，可实现长达12小时的长时间录制。

• 可以在-10°C的环境中进行使用

11月1日，尼康公司宣布旗下全画幅/FX格式微单数码相机尼康Z 6Ⅱ、尼康Z 7Ⅱ的1.50版本固件正式发布。更新内容如下：

• 从尼康影速传1.0.4 版起,添加了对iOS版尼康影速传的支持。

• 改善了将[对焦模式]选为[MF]时的对焦环响应。

• 照相机通过USB供电时,连续使用15个小时后会导致结束供电,该问题已得到解决。

尼康公司宣布旗下全画幅/FX格式微单数码相机尼康Z 6Ⅱ、尼康Z 7Ⅱ的1.50版本固件于今日正式发布。更新内容如下：

• 从尼康影速传1.0.4 版起,添加了对iOS版尼康影速传的支持。

• 改善了将[对焦模式]选为[MF]时的对焦环响应。

• 照相机通过USB供电时,连续使用15个小时后会导致结束供电,该问题已得到解决。

尼康Z 6Ⅱ1.50版本固件下载连接：

https://downloadcenter.nikonimglib.com/zh-cn/download/fw/463.html

尼康Z 7Ⅱ1.50版本固件下载连接：

https://downloadcenter.nikonimglib.com/zh-cn/download/fw/464.html

• 市场参考价格：

MC-N10遥控手柄：RMB 3,499元

• 开始销售日期：

2022年12月内