尼康宣布收购金属增材制造商SLM Solution

【天极网数码频道】尼康公司宣布收购德国金属3D打印厂商斯棱曼激光科技集团公司(SLM Solutions Group AG)。尼康将以每股20.00欧元的价格收购SLM Solution的所有流通股，交易的总额为6.22亿欧元，尼康将以全现金支付的方式完成收购。同时，尼康将向SLM Solution增资4500万欧元，约占注册股本的10%。

尼康CEO马立稔和先生表示：“通过收购SLM，尼康正在向我们的2030年愿景迈出重要一步。我们专注于将数字制造作为增长动力，并将通过金属增材制造这一前景广阔的市场创造价值。金属增材制造将彻底改变大规模生产，使我们的客户能够制造高度复杂的零件，减少碳排放、能源成本和浪费。尼康和SLM的共同愿景是，我们的技术驱动的创新将改变制造业的未来。这次收购将是我们发展数字制造业务的关键。”

尼康将以信任与创新为核心合作理念，用光影的力量解锁未来，将数字制造作为未来发展的核心。以此次收购为契机，尼康将在维持影像、精密设备的主要业务的同时，不断拓展业务范围，在差异化的领域内创造新的价值。完成收购后，尼康将继续与客户深入合作，凭借自身在高精度测量、三维校准、精密系统集成等领域内的优势，为客户提供优化的产品和服务，并不断深入创新，预测客户在未来将面临的挑战，用多样化的解决方案推动创新进程。尼康希望在2030年，将自己打造为一家全球范围的关键技术解决方案公司。

SLM Solution成立于1996年，总部设立在德国，并于中国、日本、法国以及美国等多个国家设有分公司。该公司是3D打印金属的领先供应商，发明了选区激光熔化等技术。SLM是L-PBF(激光粉末床熔融技术)技术的顶尖制造商，拥有世界上最快的L-PBF系统，为包括保时捷、宝马、西门子、波音等多家世界500强企业提供服务，在金属增材行业内享有盛名。

收购完成后，SLM目前的管理团队将继续领导该公司执行战略。借助SLM在金属增材市场的强大影响力，尼康致力于成为金属增材的全球领导者，为全球客户提供创新的制造解决方案。尼康希望在收购之后，能通过与SLM团队的合作加快产品开发和产品路线图的制定，推动尼康数字制造战略的实施与业务的不断增长。