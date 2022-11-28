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AirPods Pro 2不支持无损音频传输？苹果工程师给出答案

2022-11-28 11:33:21 作者：

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  【天极网数码频道】时隔三年，苹果带来AirPods Pro的迭代产品AirPods Pro 2，凭借出色的硬件升级、更加低廉的价格，这款产品也顺理成章成为今年粉丝心中最值得购买的苹果产品之一。不过AirPods Pro 2同样继承苹果音频设备不支持无损音频传输的传统，即使它已经升级到蓝牙5.3，最近一位苹果工程师就该问题进行了回应。

AirPods Pro 2不支持无损音频传输？苹果工程师给出答案

  目前所有AirPods系列的蓝牙技术都不支持自家Apple Music无损音频，也让苹果引以为傲的软硬件在音频上碰了壁。苹果此前就曾暗示，可能会在AirPlay的基础上开发自成体系的编解码器以及连接标准，将会支持更高质量音频流。其他厂商也在做同样的事，例如高通的aptX编码以及索尼LDAC编码，这也解释了为什么苹果音频设备不支持这两项协议，自然无法支持无损音频传输。

  Apple Music能够提供24bit且最高48KHz的无损音频，以及最高192KHz、需要外部数模转换器的高解析无损流媒体。但这一切都和苹果自家音频设备无缘，多少有些讽刺意味。直到现在，苹果依然没有推出属于自己的私有音频协议。

  按照苹果工程师的说法，苹果内部并不认为目前的蓝牙技术是AirPods音频质量限制因素，即使是目前的蓝牙技术和编解码器标准，苹果仍然可以在音频质量方面做出改进，而公司重点依然是可靠性。其说道：重要的是要明白，我们仍然可以在不改变编解码器的情况下取得巨大进步。而我们今天所选择的编解码器，更多的是关于可靠性。

AirPods Pro 2不支持无损音频传输？苹果工程师给出答案

  而在关于如何改善AirPods Pro 2音质的问题上，苹果工程师透露，苹果有一个由“声音专家”组成的小组，向苹果工程师提供关于音频质量的反馈。最后，多少会有一些妥协，因为还不能做到都十分完美。

  从谈话中能够看出，苹果似乎目前并没有针对AirPods Pro 2音质升级方面的具体计划。AirPods Pro 2在降噪方面取得十足进步，这才是这一代AirPods Pro的升级重点。但是从硬件基础上看，AirPods Pro 2支持无损音频传输不存在任何硬件瓶颈，只差一次OTA。

  2020年蓝牙技术联盟推出一项全新的蓝牙技术LE Audio，同时导入新世代蓝牙音频编码LC3，这两项技术将深度绑定。这就意味着只要产品支持LE Audio那么就将支持LC3编码，最关键的是该技术并非像高通、索尼一样使用私有协议，苹果在协议方面不会有任何阻碍。

AirPods Pro 2不支持无损音频传输？苹果工程师给出答案

  早在AirPods Pro 2发布之前，就有不少消息认为这款产品将会支持LE Audio，但事实上苹果并没有这么做。不过事实并非绝对，苹果没有完全断绝AirPods Pro 2支持无损音频的所有可能，而是让AirPods Pro 2支持最新的蓝牙5.3协议。

  这项协议正是LE Audio的“地基”，眼下AirPods Pro 2不支持LE Audio，并不代表苹果没有在这块“地基”上做建设，有人从iOS 16系统的代码中发现了LE Audio的身影。况且对于苹果而言，每年支出大笔无损音乐版权费用，自然不会白白浪费这笔钱。

  所以AirPods Pro 2支持无损音乐或许只是时间问题，等到时机成熟，苹果的OTA将会彻底改变AirPods Pro 2，就像当初空间音频之于AirPods Pro一样。但具体什么时候到来，目前来看依然是个未知数。

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