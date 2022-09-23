AirPods Pro 2今日开售，迎来首日更新，有望支持无损音质！

作者：骷

【天极网数码频道】自从苹果2019年发布AirPods Pro以来，整整三年都没有推出迭代产品。不少粉丝一直在期待更加强大的AirPods Pro 2的到来，苹果也是不负众望，在此前的发布会上带来了这款全新的AirPods Pro 2。

今日，AirPods Pro 2正式开售，也迎来了首日固件更新。苹果AirPods Pro 2固件的新版本是 5.0，5A377。不过目前苹果还没有披露这个固件有哪些优化以及更新，但是用户拿到手后就能收到更新。

另外，苹果还在测试AirPods Max的固件更新，该固件目前还没有推送给用户。有一个开发者发现苹果在这个固件中正在准备一个新的音频编解码器，以改善高级耳机的通话功能。这个测试版固件引人遐想，苹果可能正在为AirPods Pro 2准备无损音频方面的支持工作。

作为迭代的产品，这次的AirPods Pro 2在整体外观上相比前代几乎没有变化，不过在充电仓上，苹果加入了U1芯片以及扬声器。U1芯片让AirPods Pro 2实现了精准的查找服务，同时通过扬声器来告知用户其具体位置。此外，充电仓侧面还多了一个挂绳开孔。

对于主打降噪的Pro系列来说，初代AirPods Pro的降噪效果就给人留下了深刻的印象。但是在AirPods Pro 2上，苹果为其带来了更强的降噪效果。AirPods Pro 2搭载了全新的Apple H2芯片，可以与定制的驱动单元以及放大器写作，带来更高的带宽，让用户获得突破性的音频体验。

但可惜的事，虽然AirPods Pro 2支持蓝牙5.3，但是并不支持LC3编码器以及LE音频，目前的协议还是跟一代保持一致，为ACC协议，这也意味着这款耳机并不支持无损音质。不过好消息是，AirPods Pro 2硬件层面上支持蓝牙5.3，这就为后续的OTA提供了很大的空间。

蓝牙5.3可以说是LE音频以及LC3解码必备的条件之一，况且苹果 iOS 16 代码中已经出现了支持 LC3 编解码器和 LE 音频的参考资料，有望后续带来 LE 音频的支持。值得一提的是，苹果的一位高级工程师也可以证实他们正在积极参与这个新标准。

有了 LC3 的支持，苹果将能够摆脱 AirPods 在用户耳朵上时的不同步现象，并通过低能耗标准改善电池寿命，同时注重效率和稳定性。当然，目前还不清楚苹果何时才能真正实现这一功能。

同时得益于H2的性能表现，AirPods Pro 2拥有了令人惊叹的计算音频算法，在降噪方面相比前代足足提升了2倍，全新的驱动单元以及优化的声学算法可以让主动降噪功能减少更多的噪音。

在自适应通透模式上，苹果也带来了全新的技术。依托于H2的强大性能，在用户开启自适应通透模式的情况下，AirPods Pro 2可以大幅降低高频高分贝噪音的强度，让原本嘈杂的环境音通过算法过滤后可以更加舒适地进入人耳。

更重要的是，H2芯片搭配全新自适应算法，可以提供更加强大的空间音效，让用户的沉浸感得到前所未有的提升。同时，苹果还在耳机的握柄上新增了电容感应层，用户可以通过滑动握柄实现音量调节，这对不少以往只能通过手机进行音量调节的用户来说，绝对是一个巨大的提升。

根据目前的评测结果来看，不少评测机构都给出了降噪十分给力，音质略微提升的评价。具体表现为降噪相比前代拥有了更强的低频降噪能力，而且在音质方面低频效果更强，整个声场也更加开阔，属于感知极强的升级。不过不知道苹果后续是否会通过固件更新来削弱降噪性能，毕竟曾经的AirPods Pro降噪效果也是打遍天下无敌手的存在。

在续航方面，这次的AirPods Pro 2搭配充电仓单次可以提供最多30小时的续航，相较前代提升了6小时。而在单独使用的情况下可以坚持足足6小时，这还是在开启主动降噪的情况下。AirPods Pro 2还支持MagSafe无线充电以及Apple Watch充电器，不过遗憾的是充电接口依然是Lightning接口，并不是Type-C接口。

可以说这一代的AirPods Pro 2获得了全方位的升级，相比iPhone 14系列不痛不痒的迭代，AirPods Pro 2才是今年最值得购买的苹果产品。目前参加苹果的返校季活动就可以在购买iPad以及Mac产品时加价900元获得AirPods Pro 2，不得不说还是极其划算的。