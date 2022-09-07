苹果或入局儿童手表市场，小天才瑟瑟发抖？

作者：骷

【天极网数码频道】苹果的秋季发布会即将召开，届时将推出包括iPhone 14系列在内的一众新品。如今，又有消息透露，苹果将发布另一款针对儿童和青少年且比 Apple Watch SE 更便宜的 Apple Watch。

据外媒报道称，苹果花了大约三年的时间为 Apple Watch 完善家庭设置功能。家庭设置是 watchOS 7 中添加的一项功能，它允许没有 iPhone 的用户使用具有蜂窝网络连接的 Apple Watch，包括使用电话、消息、应用、位置共享等功能。作为“更积极地争取年轻智能手表客户”的努力的一部分，苹果将发布“比 Apple Watch SE 更便宜的新版 Apple Watch”。

目前苹果 Apple Watch SE 目前售价为 2199 元起，如果儿童手表要比SE更便宜的话，那整体售价将会低于2000块，对于不少家长来说还是比较易于接受的。

在智能手表发展初期，除去Apple Watch、Huawei Watch等面向一般消费者的产品外，市场上也出现了针对特定用户的产品，例如儿童手表。儿童手表主要以学习以及安全定位为主，同时搭配通信能力，让这一产品深受家长的喜爱。

作为特定市场的产品，儿童手表显然不需要过高的性能以及繁杂的功能，只需要做好最基本的定位追踪，保障通信，基本上就算是一款合格的产品。对于家长来说，孩子的定位数据才是家长最关心的信息之一。

随着移动浪潮的袭来，现代化社会里的孩子早已不是二十年前的散养状态了，面对高度智能化的当下，可以说少了手机将会寸步难行。而手机恰恰又是孩子在学生时代最大的敌人，儿童手表的出现则无疑解决了这一最大的问题。

相比几十年前的多胎社会，那时候孩子的抚养成本不高，爷爷奶奶辈基本上都会生好几胎，同时受限于当时的环境影响，甚至孩子夭折都是正常现象。但自从进入计划生育之后，独生子女让整个家庭对孩子的重视程度有了大幅的改观，同时抚养成本也急剧上涨。

随着社会的进步，越来越多的家庭都以孩子为主，保障儿童的人身安全则成了重中之重。所以当下的儿童手表往往将安全性作为产品重点，由此衍生出了地域屏障、实时轨迹、防丢失等手表功能。虽然这些功能也能够在手机上实现，但是相比手机侧重的娱乐性，手表则更加适合孩子的定位。

不过由于儿童手表整体市场受客户的年龄层限制，整个市场的规模并不算大，但是潜在的市场需求却是巨大的，未来随着5G、物联网与网络服务发展，带动儿童手表功能多元化，这些新应用功能推向全球后，有机会让儿童手表市场规模扩张。

根据相关数据统计显示，2015-2020年我国儿童智能手表需求量逐年增长，从2015年的800万件增长至2020年的2990万件，2015-2020年CAGR为30.2%，随着技术的进一步迭代和相关软件生态的完善，这个数据还会进一步增长，预计预计中国儿童智能手表行业市场规模将以20.9%的年复合增长率持续增长，并于2023年突破200亿元规模。经过初步测算，2026年儿童智能手表市场规模将达到276亿元。

苹果在此时打算推出Apple Watch儿童手表，可以说已经是拥有了多年的技术积累，同时搭配自家的系统以及完善的生态，能够将儿童手表带上一个新的高度。iPhone中成熟的丢失定位技术，配合上Apple Watch上完备的家庭共享功能，无疑会对如今的儿童手表市场形成降维打击。

苹果引以为傲的生态闭环，是苹果敢于推出Apple Watch儿童手表的最大原因，届时苹果或将推出一个只针对儿童用户的App Store，同时能让儿童手表与其生态下的任意产品产生联动，这也是目前其他儿童手表厂商所不具备的优势。

而苹果在watchOS 7中，苹果添加了一项功能，它允许没有iPhone的用户使用具有蜂窝网络连接的Apple Watch，包括使用电话、消息、应用、位置共享等。也就是说，家长可以直接通过苹果设备给儿童手表进行位置共享、发送消息等。可以看出苹果其实早已经开始布局这一市场，只是这样的功能在当时看来还稍显迷惑。

目前市场上的儿童手表价格普遍在500-3000元左右，而功能相对完善的儿童手表基本都在1000多，对于绝大多数家庭来说，这个价格绝对是笔不小的开支。可一旦市场上出现了这个价位的苹果儿童手表，相信不少家长还是会冲着苹果购买一个的。

所以从整体上来看，苹果将推出儿童手表并非空穴来风，相信国内的一众儿童手表厂商也将如临大敌。不过只要这些“小天才”们深耕这一领域，做出自己的特色，并且形成差异化，还是能有自己的一席之地的。不少人十分好奇苹果会怎么做儿童手表，发布会见分晓!