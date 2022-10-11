索尼PSN账号可绑定Steam，将支持跨平台？

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【天极网数码频道】最近，索尼在《漫威蜘蛛侠：重制版》更新中上线了跨平台新功能，玩家可以将自己的PSN账号与Steam进行绑定，从而获取额外的奖励。

目前该绑定页面已在索尼PlayStation官网上线，玩家只要把Steam账号链接到PlayStation Network，就能在PlayStation Studios游戏中获得解锁奖励。玩家还将收到来自PC或PlayStation平台上的PlayStation Studios游戏的最新消息、更新和优惠。

根据外媒报道，有人在《漫威蜘蛛侠：重制版》文件中发现了对“PlayStation PC launcher”的引用，暗示着索尼正打算为其PC游戏推出统一启动入口。《漫威蜘蛛侠：重制版》PC版代码中也发现了PlayStation Network整合的引用 ――“PSNAccountLinked”和“PSNLinkingEntitlements”。

而且最近索尼也正式确认，将会同步在PC上线服务类型游戏。PlayStation Studios 总裁、全球工作室负责人接受采访时表示：“我们的服务型游戏将保持 PC 和 PS 同步登陆。”“服务型游戏和单人游戏在本质上略有不同，你会希望它在上线时就有真正强大的社区和强大的参与度。”

他还表示，将会有更多的PS5游戏登陆PC平台，新的PlayStation游戏在登陆PC之前在游戏机上大约有一年的独占期。“展望未来，我们将在我们自己的PlayStation平台和PC平台上的发布之间看到至少一年的时间。”

在谈到索尼目前的最新项目时，该负责人透露目前索尼正在筹备20多个游戏项目，这些游戏包括即时服务游戏和跨全平台的付费单人3A游戏。“25 个，这大概是我们目前正在做的项目的数量，我想再补充一点…… 其中几乎一半是新想法，新属性。所以我们都在最受欢迎的系列游戏中工作，并不断想出新点子来保持游戏的新鲜感。”“显然，这些都处于不同的发展阶段。还有一些新项目我们正在开发原型，或处于概念化阶段或前期制作阶段。”

同时在此前，为了应对微软Xbox在次世代带来的危机，索尼还推出了用户忠诚度计划，以对标微软的激励制度。目前索尼的用户忠诚度计划PlayStation Stars已经上线，主要是为了针对微软现有的Microsoft Rewards 奖励制度。

具体形式为，用户可以在游玩、达成成就、购买产品的过程中获得积分以兑换 PSN 钱包资金或 PlatStation 上的特定产品。PlayStation Stars 还将设置一个最低门槛(尚未公布)，玩家无论是购买新游戏还是玩游戏，只有超过该门槛后才能够获得奖励积分。

此外，作为 PlayStation Stars 的一部分，索尼还将推出一种名为“数字藏品”的新技术，但实际上这东西并不是 NFT，也没用到区块链技术，不支持交易，单纯就是一种新型的奖励系统。

相比微软，PlayStation Plus 订阅者还有一个额外的优势。加入 PlayStation Stars 的 PS+ 会员每次在 PSN 商店购买商品时都会获得额外积分。不过，仅限 PlayStation Plus 用户在PlayStation Store 上购物可以获得积分。

可以看出索尼虽然在次世代有点落于下风，但还是推出了一系列改进措施，来挽回颓势。无论是独占游戏登上PC，还是用户忠诚计划，无一不是索尼的自救方式之一，只能说索尼要想继续上世代PS4的辉煌，就要更加果断，重新布局PS5的整个运营策略。