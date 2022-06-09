华为WATCH系列销量霸榜，618智能手表选购攻略新鲜出炉！

作者：知寒

【天极网数码频道】618年中大促正如火如荼地进行中，智能手表成为消费者选购一大热门。随着人们健康管理意识的增强，智能穿戴设备受到了越来越多人的青睐，给自己或是给父母亲人们，准备上一款品质与性能兼顾的智能手表，在为健康“保驾护航”的同时，也能带给人更安心愉悦的生活方式。

华为作为目前国内智能可穿戴设备的龙头老大，自618各大平台开启预售以来，华为手表斩获佳绩，在618京东电脑数码预售榜手表单品销量TOP10占据9席，并获得京东电脑数码预售榜手表品牌销售额冠军。旗下丰富且强大的智能手表系列，不论是面向普通用户还是专业人群，都能够提供全面精准的功能体验，总有一款适合您。

华为WATCH GT 3 Pro系列：旗舰全能之选

华为WATCH GT 3 Pro系列是最新的高端旗舰代表作。首先，它在外观设计堪称是同类中的巅峰水准，拥有钛合金和陶瓷一体化两种机身材质，搭配蓝宝石玻璃镜片覆盖下的AMOLED屏幕，工艺质感和颜值非常惊艳。

其次，在健康方面它也做到了“大满贯”表现。华为心电分析提示软件，获得药品监督管理局二类医疗器械注册证*(*医疗器械注册证编号：粤械注准20212211827)。指尖轻触腕表侧电极即可采集 30 秒心电信号，并配合华为心电分析提示软件生成心电图报告，提示成人窦性心律、心房颤动、室性早搏和房性早搏**。华为WATCH GT 3 Pro系列加入国医疗保健国际交流促进会发起的血管健康研究，基于华为WATCH GT 3 Pro高性能的PPG和ECG传感器，融合检测脉搏波传导速度，精准筛查动脉硬化风险。同时，华为WATCH GT 3 Pro系列依旧加入301医院发起的心脏健康研究和睡眠呼吸暂停研究，也进一步提供从身体健康数据监测到风险提醒、线上报告解读的健康管理生态。

另外，它还支持全天候心率监测、连续血氧监测、体温监测、科学睡眠监测、女性生理周期管理2.0、压力监测等功能，结合华为运动健康App中的“健康三叶草”模型和家庭空间等功能，全方位呵护你和家人的日常健康管理。

最后，华为WATCH GT 3 Pro系列内置双频五星精准定位、突破性潜水级防水性能、深度气压计等顶级硬件，在支持以往上百种专业运动种类检测以外，还率先支持自由潜水和高尔夫球场运动模式。并且，得益于HarmonyOS系统加持，它还可以安装众多第三方生态应用，支持无线快充和最高长达14天的续航表现。

华为WATCH GT 3系列：经济全能首选

如果你预算有限，同时又想要一块全能型智能手表，那么华为WATCH GT 3无疑最为合适。

它拥有众多与Pro系列表现相同的优秀特性，比如说1.43英寸AMOLED高清显示屏、多达14天的长续航能力、双频五星精准定位、HarmonyOS系统加持等等。华为WATCH GT3系列同样支持全天候心率监测、科学睡眠监测、体温监测、女性生理周期管理、高原血氧监测、智能跑步计划、以及支持上百种运动种类等丰富功能，是高性价比的全能型智能手表首选。

华为WATCH D：注重健康管理，送父母长辈的不二之选

对于家里的长辈父母们而言，华为WATCH D就是时刻陪伴其左右的“私人医生”。它将健康监测功能发挥到了极致，在支持ECG心电采集的基础上，国内首次支持血压测量，并通过了药监局二类医疗器械注册。

华为WATCH D给用户带来了包括血压昼夜节律、日间高压提醒、以及动态血压监测的全天候无感血压测量，并结合华为运动健康App帮助用户实现每日健康打卡、血压管理周报、三甲医院专科医生在线问诊等全流程闭环健康服务。

高血压病被广泛称为“慢病之王”和“无声杀手”，而有了华为WATCH D，不仅摆脱了要去医院的困扰，并且无需准备加压袖带，随时随地就能完成血压测量。再加上全天候心率监测等其他健康功能，非常适合给父母长辈们佩戴使用。

华为WATCH 3 和3 Pro系列：年度智慧旗舰，eSIM加持

相较于华为WATCH GT系列的主打长续航，华为WATCH数字系列则看重带给用户极致的「智能化」体验。华为WATCH 3 和WATCH 3 Pro同样定位于年度智能手表旗舰，它支持一号双终端， eSIM功能，可以实现独立通话，即使手机没在身边，用户依然可以接打电话语音、在线播放音乐、下载应用等，尤其是在跑步等运动过程中可以彻底解放手机携带负担。

同时，搭配上HarmonyOS系统，我们能够直接通过华为WATCH 3和3 Pro远程在线控制智能家居、播放暂停多设备音乐、遥控拍照、AI智能选卡、移动支付、以及手表控车等。我们还可以下载安装滴滴、百度地图、航旅纵横、高铁等丰富应用，仅依靠手表就能实现订票出行，体验智慧功能所带来的方便快捷的享受。

华为WATCH 3和WATCH 3 Pro在兼顾智能化和全方位运动健康监测的前提下，它还能实现最长达5天的超长续航，比市面上同类手表表现更加持久，让用户摆脱频繁充电焦虑。而切换至「超长续航」模式下，它最多可坚持21天待机，满足不同场景下的使用。

华为WATCH GT Runner：为跑步类专业运动人群而生

华为WATCH GT Runner从外到里都是为跑步类专业运动人群而打造的。它采用高强度复合纤维表壳和陶瓷表圈，提供轻量化无感佩戴和抗耐磨坚固特性。

华为WACTH GT Runner基于自身丰富精准的传感器硬件和软件算法，配备了一套以跑力指数和训练负荷为核心的跑力提升体系，让用户时刻了解到自身全面详细的运动数据，并科学调整训练强度，实现稳步提升。此外，它还支持智能跑步计划，通过悬浮式外置天线和双频五星精准定位，能够实现马拉松跑道级轨迹监测等。

优秀的工业设计功底、自研HarmonyOS系统生态加持，以及华为多年以来对专业运动和健康研究领域的巨大投入和付出，这些都是如今华为智能可穿戴设备销量大获成功的关键因素。而丰富的华为WATCH系列让每一位消费者都能找到最贴合自己需求的产品，此外还有华为手环系列，也属于高性价比选择。

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