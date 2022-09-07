索尼互伊藤雅康将于月底退休，曾主导开发PS4/PS5！

作者：骷

【天极网数码频道】据外媒报道，曾长期担任PlayStation 硬件架构师的伊藤雅康将于本月底正式退休，这也意味着索尼SIE将失去一位优秀的架构师。

据悉，60 岁的索尼互动娱乐执行副总裁伊藤雅康将于 10 月 1 日离开公司，该部门负责 PlayStation 和索尼的其他游戏计划。此外，索尼的人事变动公告也确认了这一消息。伊藤雅康于 1986 年正式加入索尼，原先负责开发车用音响设备，2000 年转调至游戏机部门。在 PlayStation 部门任职期间，他主持开发了 PS4 和 PS5 游戏机，其中也包括PS4的改款型号PS4 Pro，成功帮助索尼在上世代的主机大战中巩固其老大哥的地位。

索尼于前不久正式公布了2022财年第一季度的财报，报告中指出，该季度的索尼PS5全球销量达到了240万台，比上一财年同期的230万台增加了10万台。不过此次报告中并未提及PS4有关的任何销量数据，这是索尼第一次在季度财报中取消公布PS4的销量，这也意味着这款已有9年之久的游戏主机即将迎来其生命末期的落幕。

据悉，索尼PS4的全球总销量早已突破了1亿台，达到了1.172亿台。这9年间，索尼并非只推出PS4一款机型，在推出PS4后的几年里分别推出了更加轻量化的PS4 Slim以及主打4K的PS4 Pro，以满足不同玩家的需求，也成为了不少玩家心目中的一代经典。不过就是这样一款产品，去年的全球总销量仅为100万台，这也难怪，毕竟2020年底发售的PS5才是如今索尼主推的机型。

目前索尼PS5的全球总销量已经达到了2170万台，并且索尼在本财年定下了1800万台的销售目标。目前发售的游戏或多或少还会有PS4版本，毕竟对于PS4 Pro来说，其性能依旧足以运行一些相对来说不那么吃配置的3A大作，但是帧率基本上都只有30帧。而索尼也是宣布，将于2025年起不再为PS4制作第一方的游戏，这也就意味着索尼将全力开发PS5游戏，那时的PS4将迎来最后的落幕。

索尼还表示：“鉴于此种状况，我们希望在下半财年通过集中发售一些第一方大作来增强用户粘性，主要方式是增加硬件供货，以及推广全新的 PlayStation Plus 服务。”此外，索尼还特别提到在上海解封之后来自供应方面的压力已经有所缓解，并透露称，他们计划在圣诞节前对 PS5 的供应链进行强化，增强供货能力。

最后，关于伊藤雅康离职一事，索尼方面并未给出太多消息，仅表示他的离职是由于达到了退休年龄，并表示他将同步脱离整个索尼集团。