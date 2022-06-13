满足画质与便携的外拍中画幅相机

作者：佚名

【天极网数码频道】画质和便携仿佛就像鱼和熊掌一样，让很多摄影人无法兼得。选购器材时，往往需要在两者之间进行取舍，实在让人头疼不已。直到富士GFX系列的推出，才算满足了成年人全都要的需求。今天要介绍的相机是GFX 50S II，其画幅要比全画幅大，但体积却与全画幅相当。

先来说画质，GFX 50S II配备了新升级的5140万像素的中画幅传感器，其传感器尺寸约为43.8mm*32.9mm，比全画幅传感器大了约1.7倍，更大的传感器让拍摄效果更佳出色，它能够以低噪点和令人难以置信的宽动态范围创作。

GFX 50S II宽容度表现

体积上GFX 50S II采用了紧凑的机身设计，机身约为150*104*87mm，重量约为819克，对于户外拍摄来说已经是非常便携了。并且它还内置了五轴机身防抖功能，操控设计上也提供了类似于全画幅相机的操作方式，让用户使用更放心也更加的顺手。

摄影师：Ma Yu Han，1/50秒，F8，ISO1600

镜头方面，搭配GF23mmF4 R LM WR可以获得更宽广的画面，从而充分利用好中画幅的优势。GF23mmF4 R LM WR 是一款超广角镜头，由12组15片组成，包括两片非球面镜片、一枚超级ED镜片和三片ED镜片。

GF23mmF4 R LM WR镜头表面采用特殊的Nano GI涂层，将鬼影和眩光被保持在最低限度，使之可生成几乎没有失真的图像，是拍摄全景风景、高耸的建筑奇迹或快速变化的城市街道完美镜头。另外，它还具有自动对焦和全天候的设计，更好的适应室外不确定的环境因素问题。

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摄影师Pascal Bourguignon，1/480秒，F5.6，ISO640