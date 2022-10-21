RTX 4070公版显卡渲染图曝光，与前代类似！

【天极网数码频道】最近，有爆料人称拿到了英伟达RTX 4070公版显卡的谍照，并且委托专业人员制作了渲染图，让用户得以提前一窥RTX 4070的全貌。

从图中可以看到，爆料的RTX 4070公版显卡采用两侧双风扇布局，双槽厚度，与搭载完整GA104 GPU的RTX 3070 Ti公版设计类似。

英伟达工程师此前表示，RTX 4090的风扇选择是一个非常漫长的过程，主要目标就是使用更大的风扇，因为产生的噪音更少，同时提供更好的气流，看来RTX 4070也是同样的思路。

爆料人表示，这些渲染图的准确率高达 99%，是基于真实照片制作的。然而，目前尚不清楚英伟达是否计划推出RTX 4070公版显卡。此前该爆料人称，RTX 4070应该不会在11月之前发布。

前不久，英伟达才正式发布了全新的RTX 40系显卡，带来了三款旗舰级显卡，不过后来英伟达却撤回了其中一款RTX 4080的12GB版本。在此前的发布会上，英伟达发布了两款RTX 4080显卡，包括12GB版本和16GB版本。

据介绍，RTX 4080 16GB拥有9728 个 CUDA核心和16 GB高速美光GDDR6X显存，在现代游戏中的性能可达GeForce RTX 3080 Ti的2倍;在较低功率下，性能比GeForce RTX 3090 Ti更强大。RTX 4080 12GB则拥有7680个CUDA核心和12GB美光GDDR6X显存，比上一代旗舰GPU RTX 3090 Ti性能更强大。建议零售价分别为9499元起和7199元起，将于11月上市。

RTX 40系列基于全新的Ada Lovelace GPU架构，台积电4nm工艺，在性能、效率上都实现了巨大的代际飞跃，无论光线追踪，还是AI神经网络。这次的流式多处理器，其吞吐量超过上一代产品的2倍。

同时，第三代RT Cores光追核心是上一代产品性能的2.8倍，光线与三角形求交性能是上代的2倍。同时加入两个全新的重要硬件单元：Opacity Micromap引擎和Micro-Mesh引擎。以《赛博朋克2077》为例，RTX 40系列光追计算能力，最多比RTX20提升了16倍。

第四代Tensor Cores张量核心，超过上一代使用FP8加速性能的5倍。支持着色器执行重排序(SER)，老黄表示该技术的创新力度，堪比CPU处理器的乱序执行。追带来最高3倍的性能提升，整体游戏性能提升也可达25%。集成光流加速器，保持图像质量的同时提高帧率，带来2倍的性能提升。

最重要的是，英伟达还推出了全新的DLSS3技术，这是一款由AI驱动的性能倍增器，由全新第四代Tensor Core和GeForce RTX40系列GPU的全新光流加速器驱动，拥有光学多帧生成功能，并且在 4K 分辨率的游戏中持续以超过100 FPS运行。

据称RTX 4080在3DMark TimeSpy Extreme测试中的得分高于 15000点，甚至规格不受期待的RTX 4070也可以达到 10000 点，相当于 RTX 3090 的水平。据悉官方宣称RTX 4080性能为RXT 3080Ti的2-4，这足以看成这款显卡提升之大。

虽然RTX 4080显卡的提升非常大，但是相较RTX 3080只要5499的起售价，RTX 4080 12GB售价来到了7199，而16GB的售价更是高达9499，由此引来了不少用户的吐槽。也许是受到这一影响，英伟达在最近宣布取消发布RTX 4080 12GB，这也是历史上头一次撤回已经发布的显卡。早前就有说法称，这个所谓的RTX 4080 12GB，其实原本计划叫做RTX 4070 Ti，甚至是RTX 4070，在发布前的最后时刻才改名。

但是根据爆料人的说法，RTX 4080 12GB预计将不会该改名RTX 4070，后者的CUDA核心将更少一些，但可能沿用前者的192-bit显存位宽，当然这个只是预测。那么就有理由相信，RTX 4080 12GB版本可能会变成RTX 4070 Ti而非RTX 4070。