佳能发布RF中远摄定焦镜头RF135mm F1.8 L IS USM

【天极网数码频道】2022年11月2日，佳能(中国)有限公司宣布推出RF135mm F1.8 L IS USM全画幅大光圈中远摄定焦镜头，这是一支专业人像镜头，适用于商业人像、室内运动、静物等多种题材拍摄。这也是佳能首次在135mm焦段定焦镜头上搭载光学防抖功能。

佳能RF135mm F1.8 L IS USM

RF135mm F1.8 L IS USM是RF卡口镜头，自然也拥有EOS R系统大卡口直径、短后对焦距离的优势，佳能为该镜头配置了3片UD镜片并采用了ASC等先进镀膜技术和适合照片、视频拍摄的NANO USM驱动马达。RF135mm F1.8 L IS USM不仅为用户带来了令人期待的高水准光学表现，还有适用于静态照片和视频拍摄的精准而安静的自动对焦性能，外加仅约为935克的轻巧便携的镜身，使之成为一款全能型专业中远摄定焦镜头。

拓展影像表现力的专业人像镜头

佳能RF135mm F1.8 L IS USM是一支大光圈中远摄定焦镜头，与相同焦段的变焦镜头相比光圈更大，与85mm人像镜头相比，135mm焦距更长一些，更有利于获得明显的虚化效果，配合F1.8的大光圈，可获得人物立体、轮廓优美、背景梦幻的专业级人像。9片圆形光圈叶片在风光或者是夜景拍摄中遇到点光源时，不仅可以用大光圈呈现出柔美的圆形光斑，还能用小光圈呈现非常漂亮的星芒。

佳能RF135mm F1.8 L IS USM官方样片

虽然人像摄影常用85mm焦段，但佳能为用户提供了更多的选择。135mm作为中远摄焦距，拍摄人物或者室内运动者的半身或者全身照时可与被摄人物保持适当距离，因此不仅可以获得更明显的透视压缩效果，也能使背景大幅虚化，获得更加立体而突出的人像照片。另外，中远摄镜头不仅可以拍摄人像，利用其透视压缩及简化背景的能力，也可以拍摄远处的风景、建筑，近处的花卉、小物等等被摄体。

佳能RF135mm F1.8 L IS USM具备一定的特写拍摄能力，最近对焦距离约为0.7米，最大放大倍率约0.26倍。在保持与被摄体距离的同时，可以拍摄出人物面部或局部特写的有冲击力的肖像照片，同时还可以很好的把皮肤的质感和瞳孔、发丝、穿戴在身上的贵金属等装饰品的细节表现得淋漓尽致。

佳能RF135mm F1.8 L IS USM官方样片

而对于昆虫和小动物等警戒心强的被摄体，RF135mm F1.8 L IS USM镜头135mm焦距以及0.7米的最近对焦距离也能与被摄体保持适当的距离。即便是小的被摄体，也能做到细节清晰，背景美丽模糊。所以这支镜头不仅适合作为肖像镜头，同时也适合拍摄自然生态、建筑、静物以及花卉等。

除此以外，当RF135mm F1.8 L IS USM搭配APS-C画幅机型(EOS R7或EOS R10)使用时，能够获得大约216mm的焦距，使这支镜头成为一支远摄镜头，相当于在APS-C画幅相机上搭配一支焦距超过200mm的大光圈镜头，为用户带来非同一般的远摄拍摄体验。

锐利的高画质和优秀的防抖

RF135mm F1.8 L IS USM新镜头在画质上表现十分优秀，它的光学结构为12组17片设计，采用了3片具有低折射、低色散特性的UD镜片，对二次光谱的去除效果很好。此次采用的UD镜片具备像萤石一样具有异常分散特性，2片UD镜片可具有与1片萤石大致相当的性能，能有效降低轴向色差、倍率色差，拍摄出高分辨率、高对比度的图像，实现高画质表现。

佳能RF135mm F1.8 L IS USM官方样片

ASC(Air Sphere Coating)镀膜技术也被应用在RF135mm F1.8 L IS USM上，ASC镀膜是在镜片表面覆盖了包含二氧化硅与空气的镀膜，以降低折射率可有效抑制入射角较小的正面受光造成的反射，有效抑制了鬼影的产生。

RF135mm F1.8 L IS USM是佳能同焦距镜头中首款配备IS影像稳定器的镜头，具备5.5级光学防抖，当搭配带有机身防抖的EOS R系列相机时，最高可以实现8级协同防抖。光学防抖能够显著抑制在暗光拍摄以及视频拍摄中尤为明显的相机抖动，实现稳定地拍摄。在光线不足的场景下，135mm配合F1.8的大光圈以及光学防抖的加持，能够降低安全快门速度，并有效地降低感光度，从而获得低噪点的通透图像。

佳能RF135mm F1.8 L IS USM官方样片

高性能对焦助力拍摄短片

佳能RF135mm F1.8 L IS USM此次采用了佳能备受好评的NANO USM驱动马达，配合EOS R系列的全像素双核CMOS AF，拍摄静止图像可实现高速和高精度的自动对焦，拍摄短片则可实现平滑的自动对焦。拍摄高速运动的动物或交通工具等难以拍摄的动态被摄体时，能有效减少画面脱焦。同时提升了自动对焦速度，不易错过动态被摄体的精彩瞬间。NANO USM马达对焦安静而迅速，在要求肃静的场景下也不用担心对焦声音，拍摄时不会打扰他人。

此外，RF135mm F1.8 L IS USM还支持呼吸效应校正功能，可抑制对焦过程中焦点从前往后或从后往前偏移时产生的视角变化。

便捷操作和高可靠性

与大部分RF镜头相同，RF135mm F1.8 L IS USM镜头也配有多功能控制环，用户可根据习惯将光圈、快门速度、ISO感光度或曝光补偿等功能分配到镜头的控制环上，转动控制环就能调节相应设置，从而大幅提升操作的便捷性。除此以外，RF135mm F1.8 L IS USM还搭配了2个佳能镜头中以往只使用在专业超远摄镜头上的功能按钮，可分配多种功能，在初始设定中则可作为AF停止按钮使用。

RF135mm F1.8 L IS USM可靠性高，具备较好的抗冲击性。操作环、开关处等可动部位采用了防水滴防尘结构，提高了不同环境下使用的可靠性和耐用性。此外，最前端镜片实施了防污氟镀膜，不易附着灰尘与污渍，且能用干布轻松擦除镜头上的油污。

佳能RF135mm 1.8 L IS USM的发布，进一步丰富了佳能RF卡口镜头阵容，为用户提供了更多的选择。佳能始终坚持自己的初衷，为广大用户提供高图像质量的影像产品。

【产品官网链接】

商品名：RF135mm F1.8 L IS USM

产品页面链接：https://www.canon.com.cn/product/rf135f18l/

【产品上市信息参考】

商品名：RF135mm F1.8 L IS USM

预计销售时间：2023年1月