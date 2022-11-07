富士11.11年终钜惠，X卡口镜头推荐

【天极网数码频道】之前有报道过，富士胶片宣布调高其在日本售卖的镜头售价，涨幅约在5%-30%之间，不过暂时没有影响到中国地区的售价。而且近期国内正值11.11大促活动，因此富士镜头的售价出现了不升反降的情况，可以说目前是国内用户选购富士镜头的绝佳时机。那么哪些镜头值得购入呢？今天我们就来聊一聊。

广角镜头：XF16mmF1.4 R WR。这是一枚广角定焦镜头，拥有广阔的拍摄视野，以及F1.4大光圈，使能够拍摄一个出色的虚化效果。镜头采用两片非球面镜片和两片ED(超低色散)镜片，可有效减轻球面像差和色差，即使光圈开到最大，也能得到一个清晰、细腻的图像品质。现在下单到手价5690元，可以说是非常的划算了。

购买链接：https://item.jd.com/1799496.html

人像镜头：XF56mmF1.2 R WR。作为中焦端镜头，它拥有F1.2的超大光圈，配合其等效约85mm的经典人像焦段，使其能轻松拍摄出美丽的背景虚化效果。它采用了2片非球面镜片和1片ED镜片，画面不失真并且从图像画面中心到边缘都有很高的分辨率，适合对图像质量要求较高的拍摄需求。现在下单到手价为6620元，具有很高的性价比。

购买链接：https://item.jd.com/100038651613.html

长焦镜头：XF90mmF2 R LM WR。如果XF56mmF1.2 R WR还不能满足你的需求，那一定要尝试一下这枚90mm焦段的镜头。它不仅拥有F2.0的大光圈，并且其焦段等效约137mm，同样能够胜任人像拍摄的需求，其结构为8组11片，包括了三片ED(超低色散)镜片，能呈现主体锐力，背景朦胧虚化的效果。现在下单能享受活动价，到手为5490元。

购买链接：https://item.jd.com/1745303.html

XF16mmF1.4 R WR样片鉴赏：

摄影师：Gerald Geronimi，1/2900，F1.4，ISO200

摄影师：Simone Raso，1/250，F10，ISO200

XF56mmF1.2 R WR样片鉴赏：

摄影师：Jan Gonzales，1/30，F1.2，ISO125

摄影师：Supalerk Narubetkraisee，1/180000，F1.2，ISO2000

XF90mmF2 R LM WR样片鉴赏：

摄影师：Niko Villegas，1/60，F2，ISO320

摄影师：Kevin Mullins，1/11000，F2，ISO400