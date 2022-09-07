矿卡专用型号现身消费市场，RTX 3080 20GB售价4000元！

作者：骷

【天极网数码频道】近日，有网友发现了一款英伟达从未正式发布的显卡上架二手交易平台，这块RTX3080拥有高达20GB的显存，但目前零售版本的RTX3080显存为10GB以及12GB。

英伟达曾计划为 RTX 3080 生产三种不同的型号：10GB、12GB 和 20GB，但最终只有 10GB 和 12GB 型号上市。上图中的 RTX 3080 20GB 显卡应该为面向挖矿市场推出的专用型号。

卖家表示，他手里有 100 块 RTX 3080 20GB，其哈希率达到了 97.48 MH / s。然而，主要的显卡挖矿平台以太坊即将基于 PoS 权益证明机制运行，届时将无法再进行 PoW 挖矿。

可以看出，随着矿潮的褪去，不少矿卡逐渐流入市场，同时大量矿卡问题让不少用户对英伟达失去了信心。有网友爆料称，此前英伟达对显卡厂商的态度极为强硬，为了消化RTX30系显卡的库存，要求各大厂商大量购买RTX30系显卡，并且威胁称如果不买将会影响到厂商在今年10月发布的RTX40系显卡的购买资格。

此前，英伟达就公布了2023财年第二财季的财报，报告显示，英伟达第二财季营收为 67.04 亿美元，与上年同期的 65.07 亿美元相比增长 3%，与上一财季的 82.88 亿美元相比下降 19%;净利润为 6.56 亿美元，与上年同期的 23.74 亿美元相比下降 72%，与上一财季的 16.18 亿美元相比下降 59%;不按照美国通用会计准则的调整后净利润为 12.92 亿美元，与上年同期的 26.23 亿美元相比下降 51%，与上一财季的 34.43 亿美元相比下降 63%。

其CEO黄仁勋也证实了外界的猜想，英伟达确实正在面临巨大的库存危机。黄仁勋表示，“我们发现自己有多余的库存，我们的策略是以远低于目前市场上的销售水平来销售，以便给渠道一个纠正的机会。我们已经与我们的合作伙伴实施了一些计划，在渠道中对产品进行价格定位，为我们的下一代产品做准备。”

这也就意味着下半年英伟达将会全力销售RTX30系显卡，降价似乎是最为有效的手段之一。在海外，AMD和英伟达时常会开启开显卡送3A大作的活动，而到了国内，这类活动就变成了买显卡送暴雪游戏点数。根据微星、索泰、铭u等显卡厂商消息，2022 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 28 日期间，玩家于指定的活动店铺处购买 GeForce RTX 3080 及以上显卡，包括 GeForce RTX 3080，3080Ti，3090，3090Ti 显卡或电脑整机，可获赠价值 360 元人民币的暴雪游戏点数。

如今英伟达将携手厂商以及渠道商一起提出解决方案来促进库存的消化，这也是之前活动的由来。此外，英伟达还调低了RTX30系显卡的官方价格，其中 " 卡皇 "RTX 3090 Ti 首当其冲，降幅高达 500 美元(约合 3327 元)，海外市场下调至 1499 美元，RTX 3090/3080 Ti 则下调 200 美元，RTX 3080 12GB 则首次给出 799 美元的建议零售价。

如此看来，矿卡带来的库存问题还将严重困扰英伟达一段时间。对于普通消费者来说，矿卡的不稳定因素太多，不建议购买，还是老老实实等待英伟达的RTX40系显卡吧。