更广阔的视野用中画幅定格

作者：佚名

【天极网数码频道】在同样的环境及拍摄条件下，更大画幅传感器的相机能够拍出画质更加出色、视野更加宽广的作品，但这样的器材往往都有着不菲的售价及庞大的机身。而当富士GFX 50S发布后，立刻打破了人们的传统观念，即便拥有更大的传感器，机身售价及重量依然能让大部分摄影人所接受。

富士GFX 50S搭载了43.8*32.9mm的中画幅传感器，5140万像素不仅拥有细腻的分辨率，又具备出色的色调和逼真的色彩还原功能。GFX 50S可以多种格式和质量保存图片，包括两种尺寸和三种压缩级别的JPEG以及未压缩/无损压缩的RAW格式。相机内RAW转换功能还可以对RAW文件进行处理，然后保存为8位TIFF格式。

摄影师：Jan Gonzales，1/125秒，F4.5，ISO400

GFX 50S的机身不大，其尺寸与全画幅相机相当，采用了镁合金制作而成，手感坚固且耐用。并且它还采用了58处防风雨密封设计，可以有效的低于灰尘和湿气，无论是工作室或是野外都可以实现高质量的效果。背部翻折触摸LCD屏，可三个方向翻折并支持智能触摸，方便了取景及操作。

镜头方面推荐搭配GF35-70mmF4.5-5.6 WR，重量仅为390克，是一枚非常轻盈的变焦镜头，由9组11片镜片构成，其中包括一片非球面镜片和两片ED镜片，能够有效的控制畸变、球面像差和色差。此外它还是GF系列首款可伸缩设计的镜头，大幅度提升了便携性。

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摄影师：ZHANG XIAOYI，1/160秒，F11，ISO50