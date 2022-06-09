复古又便携的中画幅拍摄套装推荐

作者：佚名

【天极网数码频道】在很多人眼里中画幅相机是专业摄影的代名词，它们的身影往往都是出现在商业拍摄或是高级摄影中，究其原因不仅是因为中画幅需要更精准的操控，而且庞大的机身和高昂的售价也是它难以普及的重要原因。即使中画幅的画质更出色，摄影爱好者们却也只能望而止步。直到富士GFX 50R的出现。

摄影师：Kevin Mullins，1/250秒，F2.8，ISO 1250

作为中画幅相机，富士GFX 50R创新的采用了复古旁轴造型设计，并且采用镁合金机身以保证整机的小巧轻便，其重量仅有775g。机身内侧配有密封点让它具备了防尘、防滴、耐低温的特性，更加适应工作室以外的拍摄条件。GFX 50R的处理器采用的是X-Processor Pro，能最大限度的发挥传感器优势，加速相机的内部处理性能。

操控方面，GFX 50R的操作非常便捷，顶部配有常用的多个功能按键，配有可自定义的Fn按键，经典的快捷Q菜单可由用户自行设定菜单选项。相机配备了双卡槽可支持高速UHS-II卡。取景器采用了369万像素、视野率达100%的电子取景器，同时背部3.2英寸可翻折触摸屏也可提供100%视野率。

GFX 50R搭载的是43.8*32.9mm CMOS中画幅传感器，其有效分辨率高达5140万像素，配合高性能的GF镜头，可以呈现出非常出色的色调和锐度。镜头的话推荐GF50mmF3.5 R LM WR作为挂机头。

摄影师：Michael Dambock，1/680秒，F8，ISO 400

GF50mmF3.5 R LM WR长度仅为 48 毫米，重量仅为 335 克，搭配GFX 50R能够让拍摄者拥有最便携的中画幅拍摄方案。该镜头等效焦距为40mm，能够适合街头、旅行或纪实等多种题材的摄影拍摄需求。

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摄影师：Michael Dambock，1/250秒，F5.6，ISO 400