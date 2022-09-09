13代酷睿i9-13900K官方参数曝光，已有超频数据出炉！

作者：骷

【天极网数码频道】近日，外媒曝光了英特尔即将发布的13代酷睿官方PPT信息，其中包含多款CPU的参数，与此前泄露的信息相差不大。

从泄露的 PPT 当中发现，这一代首发配备核显的 K 系列处理器依旧使用了 32EU 的 UHD770，与上代保持一致。DDR5 内存的默认支持频率则升至 5600MT/s，同时依旧支持 DDR4 内存。而新款 i9 和 i7 的 K/KF 系列处理器的最大睿频功耗达到了 253W，比上代的 241W 有所增加。而 i5 级别的 K/KF 系列处理器的最大睿频功耗则为 181W。

具体参数为i9-13900K / KF：24 核 32 线程，睿频 5.8GHz，基础功耗 125W，最大睿频功耗 253W;i7-13700K / KF：16 核 24 线程，睿频 5.4GHz，基础功耗 125W，最大睿频功耗 253W;i5-13600K / KF：14 核 20 线程，睿频 5.1GHz，基础功耗 125W，最大睿频功耗 181W

最近，也有超频玩家对英特尔新一代旗舰处理器 i9-13900K 进行了液氮超频，将其最高频率超到了8GHz!该用户在一款高端 Z790 主板上对 i9-13900K 进行了超频，在 LN2 液氮散热下，电压加到 1.792V，达到了 8GHz 的高频率。

这位用户表示，8 GHz 是 i9-13900K 超频的基础频率，当产品正式发布后，预计会有更高的频率。据悉，这次超频禁用了 i9-13900K 的 16 个小核，也禁用了大核的超线程，即在 8 个大核上实现了 8GHz，因此单核超频频率可能会更高。

结合此前的爆料，英特尔最初的发布阵容将包括Intel Core i9-13900K、Core i7-13700K和Core i5-13600K。其中i9-13900K具有24核和32线程，i7-13700K具有16核和24线程，i5-13600K具有14核和20线程。根据此前的爆料，i9-13900K具有 8颗性能核以及16颗能效核，三级和二级的缓存总容量提升到了68MB，其中L3级缓存为36MB，相比12代酷睿还是提升了不少。

有消息人士表示，i9-13900K 系列的 125W PL1 功率和 253W PL2 功率限制将保持不变，从而确保与 600 系列主板兼容。但是，在一些 700 系列主板上将可以选择启用 350W 模式，当然，这也需要足够的散热性能。初步测试显示，在 350W 极限性能释放模式下，性能将可提升 15%。

可以看出，官方也是在i9-13900K的超频上做出了积极的改变，这次的极限性能模式或将带来更高的性能。而在此之前，也有玩家在“无限功率”下对i9-13900K进行了测试，在标准的“有限功率”模式下该处理器单核得分为 2290 分，多核得分为 35,693 分，最大功耗为 253W。

在“无限功率”模式下，可以无视 CPU 功耗墙的存在，充分挖掘出这颗 CPU 的全部潜力，因此在 Cinebench R23 的多线程跑分中一举跃升至 40616 分，比常规状态下提高了 14%。同时，CPU 的功耗也从 253W 大幅提升至 345W。也就是说，酷睿 i9-13900K 可以用 36% 的功率增加换取 14% 的多核性能提升，而在效能方面反而会有下降。

英特尔 13 代酷睿处理器将在北京时间 9 月 28 日凌晨发布，10 月 20 日上市，首发上市型号包括 i9、i7、i5 的 K 系列型号。想要升级PC平台的用户或许可以再等等，这次的13代酷睿将会带来更高的性能。