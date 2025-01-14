春节文具囤货正当时 京东“文具IP宠粉日”大牌IP礼盒5折抢

【天极网数码频道】随着春节的临近，年货与年礼的准备已经提上日程。文具作为学习与职场人群不可或缺的刚需物品，将其作为年礼赠送，既实用又蕴含美好寓意。1月14日，京东“文具IP宠粉日”来袭，毕加索、晨光、得力、国誉、迪士尼、点石、英雄等文具携旗下IP文具礼盒，以低至5折的优惠，让消费者轻松入手泰迪、哆啦A梦、米菲、黄油小熊、汪汪队、熊出没等热门IP联名款文具好物，打开京东APP搜索“5折文具”即可选购。此外，1月14日晚17点，京东妈咪教育严选直播间还有万元红包雨、好物1元秒杀、大牌IP文具0元试用等福利，千万别错过。

在职场中，尽管科技产品日新月异，但一支精致的钢笔仍然被视为品味与格调的象征。毕加索&泰迪联名款系列钢笔礼盒凭借其独特的设计、卓越的品质，赢得了众多职场人士的青睐。其中，千鸟格泰迪套装，皇室同款千鸟格纹的应用，自带英伦贵族气场，精韧2.0笔尖书写顺滑，柔硬弹性愉到好处。笔身采用多层钢琴烤漆工艺，纹理清晰，防刮耐磨不易掉漆，京东“文具IP宠粉日”5折到手价110元。精典X泰迪系列，以简洁利落的笔身和精雕细琢的工艺，让人一见倾心，5折到手价110元。此外，集可爱与实用于一身的毕加索哆啦A梦钢笔礼盒，只需57.5元即可到手。

一个学期的结束也意味着要为新学期的开启做准备了。京东“文具IP宠粉日”，日常学习所需的文具单品只需5折就能入手。例如，晨光锦鲤系列修正带6只装，到手价只需8.8元。晨光米菲系列卷笔刀，三角、六角、圆形的铅笔都能削，5折到手价10.4元。还有可爱又温暖的得力黄油小熊笔袋，同享5折优惠，到手价29.9元;国誉塔卡沙B5笔记本，四本装，到手价16.5元。

对于孩子们来说，汪汪队、米奇、美乐蒂、熊大、熊二等IP形象都有巨大的吸引力。京东“文具IP宠粉日”，得力汪汪队绘画套装低至5折，到手价69元。迪士尼米奇电动文具套装，削笔刀、橡皮擦、桌面清洁器全部采用电动设计，帮助孩子随时保持桌面整洁，5折到手价54.9元。美乐蒂文具礼盒套装“暖冬四件套”，暖手宝、围巾、手套、发卡，冬天的温暖一套就够了，5折到手价只需15.5元。此外，英雄&熊出没钢笔礼盒，不仅设计精巧实用，还配有可爱有趣的钢笔挂件，看着就有好心情，5折价只需29.5元。而点石时空舱文具礼盒，不仅笔类齐全，笔袋还能两用，仅需49.5元即可入手。

除了以上文具好物，京东文具IP宠粉日还有更多品牌联名IP文具单品和礼盒，均以低至5折的优惠价格供挑选。打开京东APP搜索“5折文具”，或是关注京东妈咪教育严选直播间，送客户送朋友送孩子都能找到合适的选择，营造浓浓的节日仪式感，过一个热闹又温馨的春节。