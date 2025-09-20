2025银河科幻大会盛大开幕 京东打造“科技+阅读”创新体验引关注

【天极网数码频道】9月19日，2025银河科幻大会在四川天府新区成都科创生态岛盛大启幕。本届大会以“未来之前・畅享未来”为主题，融合科技、文化与想象等多重元素，为所有科幻爱好者打造一场沉浸式的嘉年华。

作为大会的特别支持方，京东在大会现场设置了“拿起书，握住世界”主题展区和“AI探索编辑部”互动区，并推出线上活动会场，广大读者和现场观众不仅可以在现场的售书区和AI产品体验区打卡解锁福利，赢取限量好礼，还可以通过京东直播间云逛展，共享这场科幻盛宴。大会开幕当日，京东还联合《科幻世界》杂志社共同举办中外科幻名家签售活动，并推出“科幻领航计划”，加大优质科幻作品的曝光与推广力度，引发了各方的广泛关注。

19日上午，京东图书的现场展区就迎来了大批观众，人们不仅可以在现场直接选购由京东图书精选的超150种科幻好书，还能与加速进化T1机器人展开趣味互动――这个曾在2025RoboCup机器人足球世界杯助力中国战队夺冠的智能伙伴，此刻化身“书迷向导”，通过舞蹈、握手和欢呼声点燃现场氛围。现场还有由机械姬扮演的“福利官”穿梭于人群中，为书迷派发专属好礼，营造出强烈的未来科技感。未能亲临现场的读者也可通过京东APP搜索“银河科幻大会”，跟随京东图书一起云逛展，低价畅享各种科幻好书。

“AI探索编辑部” 成为当日大会高人气互动体验区域之一，京东3C数码为现场观众带来了品类众多的前沿AI产品：从颠覆视觉认知的魅族StarV Air2智能眼镜，融合艺术与科技的三星S11 Ultra AI绘画平板，到AI文生图可定制书签的戴尔Pro Max 16图形移动工作站和搭载情感交互系统的E钯仿生机器人，让观众在亲手操作中感知技术脉搏。现场还有3D打印体验区，用户可以直观感受到创想三维K2 Plus Combo打印产品的过程。现场E钯机器人吸引了用户的目光，这款文旅专用机器人自研的“最强大脑”系统整合了运动控制算法与多模态情绪感知技术，让观众在虚实交融中感受AI赋能的无限可能。广大科幻爱好者也可通过京东APP搜索“AI装备馆”，一键入手现场展出同款产品，享受国家补贴立省20%的优惠，还可0元抽取最新AI手机。

19日下午，备受期待的中外科幻名家签售活动将现场气氛推向高潮。杨潇、谭楷、王晋康、何夕等国内科幻名家率先亮相，与众多科幻迷亲切交流并为读者签名。刘慈欣的登场更引发热烈欢呼，现场早早就排起了长队，许多粉丝手持《三体》《流浪地球》等经典作品，满怀期待地等待与“大刘”交流签名，加速进化T1和星动纪元Q5作为大刘的“机器人书迷”，也参与了签售环节，和大刘热情互动并荣幸地拥有了作家亲签书籍。在接下来的9月20日，包括波兰《赛博朋克 2077》作者拉法乌・科希克和创意总监伊戈尔・萨任斯基、日文版《三体》译者大森望、韩国科幻领军作家金草叶等国外嘉宾将集中亮相，与广大读者面对面互动，精彩值得期待。

2025银河科幻大会将持续至9月21日。京东也将持续带来丰富多元的互动玩法与令人心动的优惠福利，无论是渴望与科幻名家面对面交流的读者粉丝，还是想通过科技产品感知未来的探索者，亦或是希望为孩子播种科学梦想的家长，都能在这场全球科幻盛会中找到属于自己的精彩体验，收获一段难忘且充满意义的科幻之旅。