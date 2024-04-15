添添闺蜜机长续航版L在京东先人一步上线 售价5299元享180天只换不修

【天极网数码频道】小度添添闺蜜机再次升级!近日京东先人一步上线的添添闺蜜机长续航版L不仅有了更长的续航时间，同时也在屏幕、功能、内容方面进行了全新升级，京东售价为5299元，下单可享180天只换不修、12期免息等实在权益，更有购买即送爱奇艺黄金会员年卡、K歌双麦克风、晒单加赠百元E卡等多重福利可享，感兴趣的消费者现在即可在京东下单购买。

由于具备超大屏幕、长续航时间、随心移动等功能特点，添添闺蜜机长续航版L又被称为行走的27英寸全能平板。续航方面，添添闺蜜机长续航版L至多可待机5天，能够持续追剧6小时，满足消费者长时间观影娱乐的需求。此外，闺蜜机还配备了万向轮，轻轻一推即可随心移动，还支持旋转、倾斜、升降等多种角度，不管客厅还是卧室，添添闺蜜机长续航版L都能随时随地陪在消费者身边。

配置方面，添添闺蜜机长续航版L的屏幕采用了27英寸LG原装触控类纸屏，屏幕柔和抗反光防眩光，画面更清晰对眼部健康也更加友好。在日常使用过程中，消费者仅需轻轻晃动闺蜜机，屏幕即可亮起，让每一次操作都更加轻松。作为知名综艺同款“27英寸全能平板”，这款闺蜜机不仅能看电影追剧，更能K歌、健身、办公，不仅是五一假期宅家的不二之选，更是母亲节送礼的新选择，能让每一位“女神”们的日常生活都更有乐趣更加丰富。在娱乐之外，基于闺蜜机自带的超高清AI摄像头，消费者还能享受更轻松的视频通话功能。除了触控交互外，消费者还能实现全域免唤醒语音交互功能，无论大事小事一句话就能搞定，老人小孩都能轻松上手。

除了添添闺蜜机长续航版L外，想要体验前沿科技的消费者还可以在京东入手添添AI平板机器人，京东售价为4599元，叠加定金100元抵尾款1000元优惠，仅需3699元即可入手。前两百名付尾款还可获赠小度智能随身音箱。在文心一言大模型的加持下，这款平板能够实现更加丰富的功能，例如包括AI办公助理、AI陪娃、数字人陪聊、健身黑科技等实用功能。值得一提的是，这款AI平板机器人还能识别消费者的表情和情绪，同时在屏幕上显示不同的表情，实现真正意义上的与人类交互。

通过持续为消费者在第一时间带来丰富的3C数码新品，京东早已成为深受消费者信赖的3C数码新品首发聚集地。现在打开京东APP即可第一时间下单上述两款新品，更快感受前沿科技新产品。