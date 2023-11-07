尼康携旗下新品参展进博会 别样光影照亮未来视界

【天极网数码频道】照亮视界，未来看“尼”。2023年11月5日，第六届中国进口博览会再次盛大启幕。作为拥有百年历史的光学品牌，尼康再次携旗下的创新科技和惊艳新品亮相本届进博会。

一直以来尼康始终秉承匠心精神，以精益求精的坚守，致力于为中国进一步发展持续提供创新的卓越产品和服务。本届进博会，让我们一起看看这次的尼康究竟会给大家带来怎样的惊喜，又将如何开启光影新视界。

解锁影像视觉张力 展现酷炫光影世界

在此次进博会的展台上，尼康集中展示了包括Z8、Zf、Zfc等一系列经典微单相机，以及Z 600mm f/6.3 VR S、Z85mm f/1.2等代表性镜头。

其中刚发布不久的尼康Zf全画幅微单相机无疑是不少复古相机拥趸关注的焦点。无论是致敬经典胶片相机尼康FM2的复古机身，还是高雅的镁合金机身、精致的黄铜质感拨盘，抑或机身上显眼的20世纪70-80年代的尼康标志，都足以让复古爱好者们一眼心动。

除了出色的可操作性和精巧的设计之外，Zf还具有优异的自动对焦和VR减震性能等技术，可满足追求个性化外形和风格表达的创作者的需求。

此外，尼康的长焦镜头同样也是深受广大摄友们的认可。在这里，尼克尔Z 800mm f/6.3 VR S、尼克尔 Z 400mm f/4.5 VR S等多款经典长焦镜头一字摆开气场十足，观众络绎不绝，纷纷前来感受长焦遥望的乐趣。这些产品不仅代表了尼康的精湛工艺和卓越品质，更展现了尼康对于科技创新和用户体验的深度理解和独特见解。

坚持科技创新 助力底座演进

在尼康的展台上，相机和各种镜头型号只是冰山一角。多年以来，这家有着悠久历史和优秀传统的公司一直坚持在光学仪器、光刻机等更多领域坚持创新与开拓。最新的增强现实设备也包含了尼康提供的镜片产品。

在展会现场，工作人员热情地介绍了尼康在晶圆代工和半导体检测、检查装置等领域的光刻机应用。从早期的步进式光刻机到先进的ArF光刻机，尼康的产品线覆盖了从传感器到CPU等不同芯片所需的产品类型。新发布的i线步进式光刻机，具有缩小投影倍率5倍的独特功能，是第三代半导体(化合物半导体)领域厂商的理想选择。

更值得一提的是，尼康的5倍景深解决方案能够有效地解决第三代半导体的表面平坦度问题，从而显著提高相关产品的良品率。这一创新解决方案为半导体产业的发展提供了强大的支持，进一步巩固了尼康在全球光学和半导体制造领域的领先地位。

作为全球知名的相机制造商，尼康始终致力于为摄影爱好者提供更优质、更便捷的摄影体验。从专业级的单反相机到便捷的卡片机，从高画质的镜头到各种附件，尼康的产品线几乎覆盖了摄影领域的各个方面。这些产品不仅代表了尼康的精湛工艺和卓越品质，更展现了尼康对于科技创新和用户体验的深度理解和独特见解。

此次参展的尼康产品不仅在技术上处于行业领先地位，更在设计和功能上展现了尼康的创新精神。这些产品不仅让摄影爱好者们眼前一亮，更让业界对尼康的未来充满了期待。在未来的日子里，我们也期待尼康继续引领光学领域的发展，为全球摄影爱好者带来更多惊喜。

尼康进博会展台：

上海国家会展中心4.1馆A2-04展台