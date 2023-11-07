制胜决定性瞬间 索尼首款全域快门全画幅速度新旗舰Alpha 9 III发布

2023年11月07日，索尼(中国)有限公司正式发布了新一代全画幅微单™速度旗舰Alpha 9 III(型号名：ILCE-9M3)。Alpha 9 III是索尼首款1搭载全域快门全画幅影像传感器的相机，能够在无果冻效应且无黑屏的情况下实现约120张/秒高速连拍2。索尼先进的AI智能芯片和每秒120次AF/AE计算的高速对焦系统，与高速闪光同步相结合，让摄影师轻松制胜决定性瞬间。

Alpha 9 III是索尼影像系统划时代的产品，从传感器到外观设计，再到按键布局和菜单功能，在设计时充分考虑了专业摄影师的需求，助力他们捕捉精彩的决定性瞬间。与索尼丰富的E卡口镜头群，特别是搭配同时发布的索尼最轻3300mm F2.8大光圈超长焦镜头时，能够进一步拓展摄影师的创意表达。

Alpha 9 III主机

Alpha 9 III+FE 24-70mm F2.8 GM II

摄影创作新高度

Alpha 9 III采用了新开发的索尼首款1全画幅全域快门影像传感器，约2460万有效像素Exmor RS™ CMOS，内置高速缓存，结合新的BIONZ XR™影像处理器可实现支持AF/AE跟踪的约120张/秒无黑屏高速连拍2，可以轻松拍摄人眼无法捕捉到的决定性瞬间。Alpha 9 III配备了759个相位检测自动对焦点，覆盖约95.6%取景范围，内置的AI智能芯片，支持视频与照片拍摄时高精度实时识别、跟踪对焦各种主体4。Alpha 9 III支持约8级55轴防抖效果，实现清晰稳定的照片拍摄。

索尼全画幅全域快门传感器

基于AI智能芯片的强大对焦系统

得益于全域快门的高速性能，Alpha 9 III的最高快门速度可达1/80000秒(连拍时为1/16000秒)6，可拍摄高速题材且无果冻效应的影像。配合HVL-F60RM2和HVL-F46RM(需另购)等兼容的索尼闪光灯7拍摄，闪光同步可实现高达1/80000秒6的快门速度。以往的拍摄场景下，若快门速度高于闪光灯同步速度，进光量会急剧下降，但搭载了全域快门的Alpha 9 III，可以轻松突破闪光同步速度限制，拍摄传统闪光模式难以捕捉的场景。此外，在 LED灯照明环境下拍摄静态照片或动态视频时，高频防闪烁功能可以通过微调快门速度以匹配频闪频率，从而显著减少高频闪烁问题。

Alpha 9 III具备延迟释放/即时显示可选功能，用户可设置延迟快门释放或依据取景器/LCD液晶屏即时拍摄显示8。新的预拍摄功能支持记录按下快门前最多1秒的瞬间。新增的“连拍速度加快”9功能以及增强的持续连拍能力能够可靠地捕捉重要瞬间。凭借大容量缓存和更高的处理速度，Alpha 9 III让用户能够以30张/秒10的速度连续拍摄约390张精细JPEG格式照片11。

可设置的对焦点尺寸从之前的S、M和L尺寸扩展至从XS到XL。预设对焦/变焦功能支持将预设对焦和变焦设置存储在相机中，在需要时快速调用12。新增了自定义白平衡捕捉框尺寸选择(机内功能：WB拍摄帧尺寸)，以便更精细地进行白平衡自定义设置。Alpha 9 III还升级了其他功能，例如最新的自动对焦算法，可在AF-S模式(等效ISO 100，F2.0镜头)下实现低至 EV-5的高精度自动对焦，并可在F22光圈13时支持自动对焦连续拍摄，同时支持将多张连续拍摄的照片合成高质量影像的RAW降噪功能。

先进的视频性能

Alpha 9 III采用的全域快门影像传感器可拍摄无果冻效应的视频和照片，例如，用户可以轻松地实现在移动车内拍摄车外快速移动的物体且无果冻效应。该相机是Alpha™系列中第一款支持无裁切4K 120p高帧率视频录制的相机。此外，Alpha 9 III还可通过6K超采样拍摄高分辨率的4K 60p视频。

Alpha 9 III具备源于索尼CineAltaV 2电影摄影机的S-Cinetone™色彩模式，通过自然的中间色调展现电影质感的自然健康肤色，让用户获得更加出色的电影效果。Alpha 9 III配备了可呈现丰富动态范围的S-Log3模式，并且在Log拍摄模式下，用户可以直接在相机取景器上监看预先导入的LUT效果，Alpha 9 III也支持为视频创作者开发的移动应用程序“Monitor & Control”。

媲美专业视频机的强大视频性能

专业操控性和可靠性

索尼倾听专业摄影师的反馈，满足用户对于专业操控和可靠性的需求。握柄形状更符合人体工学设计，即使在搭配长焦镜头或长时间使用时也能实现轻松握持。

VG-C5竖拍手柄(需另购)的快门和按钮区域采用与相机相同的设计，提供与水平拍摄时相同的操控性和功能，便于用户轻松地进行长时间拍摄。Alpha 9 III配备了可触摸操作的4轴多角度翻转屏，支持使用新的触摸菜单进行直观操作。相机采用约944万点的Quad-XGA OLED电子取景器，具备与Alpha 7R V相同的亮度和约0.9x放大倍率。相机正面设有一个自定义按钮，可设置为“连拍速度加快”功能，即时地在连拍过程中更改连拍速度。出色的可靠性让专业摄影师可在复杂户外环境下进行拍摄。

竖拍手柄VG-C5

快速工作流

Alpha 9 III新增“播放筛选条件“功能，用户可在回看时高效地选择连拍的影像。同时可自定义回看筛选条件，在影像回看期间进行保护、智能手机传输和FTP传输等操作，高效支持从拍摄到交付的专业工作流程。

相机背面配备了语音备忘录专用麦克风，靠近嘴部的内置麦克风即使在嘈杂的环境下也能清晰录制音频，且录制的音频数据可与影像一起通过FTP传输。此外，该相机支持设置多达20个IPTC元数据预设，方便用户在传输数据时快速嵌入。

Alpha 9 III的数据传输速度最高可达Alpha 9 II的约两倍。5 GHz通信为需要通过FTP即时传输的新闻和体育摄影师以及演播室提供了高效性和稳定性。此外，Alpha 9 III配备的双卡槽均支持CFexpress Type A和UHS-II高速SD存储卡。

相机支持专业移动应用程序“Transfer & Tagging”可加快影像传输工作流程，而 “Remote Camera Tool”应用程序则支持使用有线LAN从电脑进行遥控拍摄。配合将于2024年春季推出新版本的“Camera Remote SDK”，可实现远程遥控和参数设置。

Alpha 9 III也计划通过相机固件更新14增加更多功能，如支持FTP可操控性、跨存储卡连续回放以及C2PA格式15支持16等。

索尼未来14还将继续为Alpha 1和Alpha 7S III扩展呼吸补偿、跨存储卡连续回放以及C2PA格式支持等功能，与Alpha 9 III一起满足摄影师的专业创作需求。

多达20种 IPTC预设实现高效数据传输

价格和上市时间

索尼新一代全画幅微单™速度旗舰Alpha 9 III将于2024年1月下旬上市销售，建议零售价为：44,999元，敬请点击了解产品详情：Alpha 9 III。竖拍手柄VG-C5将于2024年1月下旬上市销售，建议零售价为：2,999元。