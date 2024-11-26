京东上线华为首款鸿蒙系统TWS耳机 预售享直降、六期白条免息等福利

【天极网数码频道】11月26日，华为Mate品牌盛典正式举办，现场发布多款令人瞩目的旗舰新品，并推出旗下高端声学技术品牌――华为悦彰。音频旗舰新品FreeBuds Pro4作为华为悦彰首款耳机产品，在盛典中重磅亮相。

作为首款搭载HarmonyOS NEXT系统的TWS耳机、全球首个支持24Bit/48kHz无损音质的TWS耳机，华为FreeBuds Pro4一经发布就吸引了广大消费者的关注。目前，华为FreeBuds Pro4已登陆京东进行预售，12月4日10:08前，消费者来京东下单，售价1499元的华为FreeBuds Pro4可享受预售直降50元优惠，还有白条六期免息、6个月华为超级音乐VIP、购机抽奖、晒单赠礼品等多个专属福利。

作为首款搭载HarmonyOS NEXT系统的华为旗舰耳机，华为FreeBuds Pro 4在智慧体验方面有重大突破。耳机接入小艺智能体，在推理规划能力、知识问答能力和记忆能力等方面实现大幅增强，为用户带来更专业、便捷、贴心的交互体验。同时，华为FreeBuds Pro 4还可以面对面翻译，支持21种语言与中文互译，在多人场景中耳机还可以识别不同人声，用说话人音色进行播报，让面对面沟通感更强。

对于耳机爱好者来说，极具产品力的华为FreeBuds Pro 4不容错过。从外观来看，华为FreeBuds Pro 4从古典乐器中汲取灵感，通过紫外线光镭射，将精致银弦细细雕刻于耳柄之上，光谱银弦设计尽显质感。这款耳机有三个颜色可选，曜石黑隽永、云杉绿清新、雪域白典雅，能满足广大消费者对耳机颜色的不同追求。

音质方面，FreeBuds Pro 4搭载麒麟A2 芯片，拥有业界首发的高达2.3Mbps的无损音质传输能力，至高可听48Hz/24bit高品质无损音乐，同时获得HWA Lossless及Hi-Res Wireless双高清音质认证，将更高品质、更富细节的高解析无损音质传递耳畔，为用户提供更细腻、真实的听觉体验，非常适合对高保真音效有追求的音乐发烧友。

此外，华为FreeBuds Pro 4耳机在降噪与通话方面也有显著提升。三麦克风之外，加入反向骨传导拾音麦克风，带来超强拾音及背景音消除能力，支持100dB噪声及10m/s风速下消除环境音，保留清晰干净的通话人声，双向静谧通话保证使用者即使身处演唱会、KTV及地铁等高噪音环境，也能清晰通话，自在畅聊。

凭借其智能交互、无损音质与深度降噪等诸多功能，华为FreeBuds Pro 4成为了TWS耳机市场风向标。对华为FreeBuds Pro 4感兴趣的消费者，现在即可登陆京东选购，享受预售优惠。