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【618】限时预售！富士GFX 50S II （GF35-70mm套机）钜惠4000元

2023-06-01 09:10:00 作者：佚名

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  【天极网数码频道】https://item.jd.com/100026783426.html

  抢购价：

  29500元

  基本性能：

  富士 GFX 50S II 中画幅相机搭载了5140万像素的CMOS，内置 X-Processor 4 高速图像处理引擎，使用了最新算法，在自动对焦系统上得到了升级，面部/眼部探测可实现更准确的自动对焦。支持五轴机身防抖(IBIS)机制，提供多达 6.5 挡防抖功能，是 GFX 系列史上最高规格。尽管相机采用了大尺寸的中画幅传感器，但是机身体积小巧，高度 104.2mm，厚度 87.2mm，重量为 900g。整体采用镁合金制造，卡口周围强度增加，防尘防潮的设计，能够抵御轻度雨水泼溅，同时支持在-10℃环境下使用。功能方面，GFX 50S II 引入了 19 中模拟胶片效果，其中包括最新研发的“Nostalgic Neg.怀旧负片”风格。

  GF35-70mm滤镜口径达到62mm，兼顾高清大范围焦距和高速AF(自动对焦)性能。镜头在完全收回时，其可伸缩镜筒结构仅约为73.9mm，这款镜头变焦范围的最近工作距离是35cm，能够对距离镜头最前侧元件约25cm的对象拍摄。采用防尘防潮结构，最低工作温度为-10℃。

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