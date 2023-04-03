佳能推出智能应用系统以及产品版本升级 进一步扩大4K摄控一体机应用领域

【天极网数码频道】2023年4月3日，佳能(中国)有限公司正式推出摄控一体机智能应用系统“Add-On应用系统” *1和“VAS应用系统”*2，用户可以根据自身需求通过安装付费应用程序，为摄控一体机添加丰富的应用功能。Add-on应用系统包含佳能*3同步发布的自动追踪“RA-AT001”应用程序和自动巡视“RA-AL001”应用程序，VAS应用系统由自动追踪“RA-ST001”应用程序和图像增强“RA-IA001”应用程序构成，四款应用程序可广泛应用于纪录片、真人秀、媒体直播、电商直播等场景下的拍摄，也可以满足高端视频会议、远程教育等多样化场景需求，能够帮助用户更有效的提升拍摄效率。

自动追踪“RA-AT001”应用程序 自动巡视“RA-AL001”应用程序

进一步扩展摄控一体机自动化操作，有效提升拍摄效率

自动追踪“RA-AT001”应用程序和自动巡视“RA-AL001”应用程序，均是在摄控一体机内处理，所以硬件反应性能更为迅速、高效与稳定。目前，这两款应用程序可以配合佳能旗下面向中高端市场的室内4K摄控一体机CR-N700、CR-N500和CR-N300，以及户外4K摄控一体机CR-X300*4使用。未来，佳能将进一步扩大其兼容的摄控一体机型号，及其Add-On应用系统提供的应用程序阵容。

自动追踪“RA-AT001”应用程序能够使佳能摄控一体机在指定区域自动追踪拍摄对象。该应用程序拥有出色的追踪能力，并且具有灵活的视角，能够从全身、上半身、头像的视角进行拍摄*5。此外，该应用程序设有“构图设置”、“追踪灵敏度设置”、“优先显示区域”等丰富的调整功能，用户可以根据自身不同的使用场景进行更加精细化的设置，有效提升拍摄效率。

自动追踪“RA-AT001”应用程序的构图功能示意图

自动巡视“RA-AL001”应用程序可以自动重复执行摄影师设定的摄控一体机巡视位，并让摄控一体机精细的进行平移/俯仰/缩放(PTZ)的分段操作。除了可以根据需求选择两种“重复巡视”模式外，还可以在屏幕上直接调整巡视位*6和巡视路线*7以及确定每个巡视点位的停留时间，并在巡视路线中设定巡视移动的速度等参数，功能设置简单，操作清晰便利。此外，淡入淡出功能可以让摄控一体机在设定的两个巡视位之间平滑地执行移动开始和移动停止时的加减速，从而实现如同专业摄像人员一般的操控。

自动巡视“RA-AL001”应用程序的循环操作和往返操作示意图

自动巡视“RA-AL001”应用程序的淡入淡出功能示意图

为更好的适应中国市场，进一步扩大佳能4K摄控一体机应用领域

佳能推出适配旗下可应用于远程视频制作的4K摄控一体机CR-N700、CR-N500、CR-N300的自动追踪“RA-ST001”应用程序和图像增强“RA-IA001”应用程序。两款软件虽然外置，但是性能强大，用户只需将摄控一体机连接到已安装智能程序的终端上，就可以轻松实现对选定目标的自动追踪或图像增强。

自动追踪“RA-ST001”应用程序搭载AI人脸识别技术，对于戴口罩和背对摄控一体机的追踪目标，也能快速精准锁定，实现顺畅追踪效果，且多人识别时目标可锁定不易丢失，最多可同时连接四台摄控一体机，并允许用户根据需求在多台摄控一体机之间灵活切换。图像增强“RA-IA001”应用程序则可使设备对选定区域内的部分图像画质进行增强并将视频竖幅输出，且能够以4K高清的画面质量呈现，并通过HDMI直出和RTMP推流双路同时输出。

自动追踪“RA-ST001”应用程序 图像增强“RA-IA001”应用程序

提升性能与操作的便利性 佳能将为摄控一体机产品提供版本升级

2023年4月佳能对摄控一体机CR-N500、CR-N300、CR-X300以及RCCA应用软件进行版本升级。通过本次固件升级，三款设备将支持中文显示，且兼容性会有明显提升。开箱即用可直接通过SDI/HDMI输出视频，同时，CR-X300通过本次固件升级还将支持“SRT协议*8”与“free-d协议*9”。此外，Mac版RCCA应用软件将进行版本升级。用户可于7月在官网下载，相关详情请至佳能官网查询。

CR-N500、CR-N300、CR-X300 固件升级明细

*1. Add-On应用系统：Add-On Applications System(Add-On应用程序)。

*2. VAS应用系统：Video Analyses Solution(视频分析解决方案)。

*3. 为方便读者理解，本文中佳能可指代：佳能(中国)有限公司，佳能股份有限公司，佳能品牌。

*4. 户外4K摄控一体机CR-X300仅支持安装自动巡视功能。

*5. 在追踪灵敏度级别设置为10、平移和倾斜停止区域设置默认、被摄体显示位置位于画面中央的情况下，它可以处理高达约1.8米/秒的快速行走速度，半身摄影的视角可达1.0米/秒。(步行速度为参考值，不保证100%追踪)

*6. 巡视位：设置最大为四个点位。

*7. 巡视路线：设置最大为五条路线。

*8.“SRT协议”：为视频传输协议，最初由Haivision开发并开源，通过SRT联盟支持。

*9.“free-d协议”：是在虚拟软件系统中被广泛使用的一种协议，用于传输摄像机跟踪信息。

*10. 4月下旬：仅CR-N700支持内置Add-on应用系统;CR-N500、CR-N300和CR-X300将于7月下旬支持Add-on应用系统。