京东3C数码开工返校季至高24期免息 3C数码产品与运动装备更般配

【天极网数码频道】职场人已经开启繁忙的工作节奏，许多大学生也陆续返回学校，新的一年中，工作和学习并非全部，运动和出游也同样重要。开工返校季期间京东也为广大消费者推出了更“登对”的3C数码运动搭子“CP组合”，既有前沿的数码科技新品，也有新潮的运动产品，京东3C数码开工返校季期间下单还能享受至高24期免息等福利，入手这些“CP组合”更划算。

新一年的出差旅行，轻薄便携的生产力工具和舒适稳定的运动鞋是十分适合的搭配。微软Surface Pro 9 拥有13英寸高刷触控屏和专业的键盘盖，既能实现平板电脑的灵动，也能带来笔记本电脑的性能，同时让AI融入Windows 11, 全面释放你的生产力和创造力，在京东下单可享24期免息福利。安德玛秋冬Flow Velociti 3运动跑步鞋采用舒适的平针织物鞋面，脚部关键部位的稳定性和舒适性都同步提高，不管是爬山还是长久步行，都能减少疲惫感，维持一整天活力。运动鞋加上便携的微软Surface Pro 9，这对屏步狂欢CP让消费者随时随地都能轻松创作，效率更高的美好生活也将就此开始。

不喜欢户外运动，居家运动也不失为一种健康的生活方式。KTC闺蜜机Pro拥有32英寸的超大4K显示屏，角度和位置都能随心调换，同时搭配90W超级闪充，2.5小时电量即可“满血”，搭配指纹级防滑的Keep专业TPE瑜伽垫，这对随心所“瑜” CP，让消费者在家就能跟着随心屏中的画面进行科学有效的运动健身，居家生活也能丰富多彩。

春回大地，骑行爱好者也纷纷开始践行自己的爱好。新一年的骑行中，不妨带上一部GoPro HERO 12 Black运动相机，2700万像素和5.3K60高分辨率能够拍摄出色而清晰的画面，生动地记录下每一幕骑行瞬间，8倍慢动作和全新的纵向模式也能让骑行爱好者即刻获得能够分享至社交媒体中的公路大片。当然，有了运动相机的同时自行车也不能少，迪卡侬RC100公路自行车操作简单还支持变速功能，不同的场景中自由切换骑行速度，有品质更有十足的安全性。入手这对“追风搭子 CP”，骑行不仅能追风，更能出彩。

无论线上会议还是出行路上享受静谧音乐，都需要一款音质保真的蓝牙耳机。森海塞尔MOMENTUM真无线4代蓝牙耳机拥有自适应降噪功能和30小时持久续航，时时刻刻都能享受音乐，搭配防水防风，采用个性化剪裁设计方案的HELLY HANSEN H2LAB户外冲锋衣，由内而外都能做足户外出行的准备。蓝牙耳机加上冲锋衣，“音浪冲锋 CP”不仅更个性，同时也更有品质。

更动感的生活中不仅有电竞，还有让人“动起来”的游戏竞技。 居家时光中，除了能够使用外观酷炫、性能强劲、屏幕素质更高的红魔9 Pro来一场酣畅淋漓的电竞游戏外，还能使用麦瑞克动感单车一边运动一边进行游戏竞技，在这对“高燃机动队”CP的帮助下，电竞与健康都能兼得。这两款CP产品在京东开工返校季期间都能享受优惠价格，入手更划算，其中红魔9 Pro还可享受至高1200元的以旧换新补贴。

从电竞出游到健身运动，来京东搜“开工返校季”都能找到同款装备，让新一年的生活更加个性化，更加高效，体验更好。入手运动黑科技CP首选京东，价格划算服务更完善。