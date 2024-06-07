京东在全国31个省市及地区设立3C数码高考加油站 为家长考生送福利

【天极网数码频道】十年寒窗的成果终于到了要揭晓的时刻，全国各地的学子也纷纷交付了人生中最认真的一份答卷。守望在高考考场外的家长们也将照顾孩子当作近几天最为重要的任务，用陪伴为学子们带来信念的力量。为了给高考学子和家长们加油打气，助力他们从容自在面对高考，京东3C数码在全国31个省市及地区设立“高考加油站”，以实在的行动和物资为学子和家长们送去祝福并提供便利。

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高考可以给人生多一种选择，但在高考之外，人生还有无数种绽放的可能。在未来的学习生活中，无论是想要在学业之路上更进一步，还是想要释放自己的创作才华，都需要一台趁手的装备。除了考场外实际的物资和关爱行动外，京东3C数码还也来了教育优惠专场活动，考生在京东搜索“高考加油”后进入活动页面并完成考生认证，即可享教育优惠至高补贴2100元的专属福利，此外会场中还有考生享4年保修服务。苹果产品、AI PC、平板电脑等3C数码生产力工具都能买的划算更放心。

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