【天极网数码频道】世界移动通信大会(MWC上海2026)将于6月24日至26日在上海新国际博览中心开幕，本届大会以“The IQ Era(众智启新)”为主题，覆盖移动通信、卫星通信、移动AI、6G等前沿展区。在这个全球连接产业的聚光灯下，对讲机这一看似传统的品类反而成了值得重新审视的赛道。过去半年，两股力量同步到位：一端是国家层面对无线电频率管理规则的系统性重构，另一端是开源鸿蒙生态迈入产业规模化落地的拐点。政策的"立规矩"与技术的"建底座"交汇在同一时间窗，为下一代专业通信终端打开了真实的升级周期。

工信部无线电管理局去年印发的《150MHz和400MHz频段对讲机频率使用管理和设备技术要求有关事宜的通知》，将粗放管理的对讲机市场纳入清晰的分类框架――专用、共用、公众、水上四类，分别对应不同的许可尺度和技术要求。其中，406.21―407.70MHz被规划为共用对讲机专属频段，个人和商业用户无需申请频率使用许可，仅需办理无线电台执照。叠加财政部、国家发展改革委今年3月联合发文明确共用对讲机免收频率占用费且政策延续至2030年底，一条清晰的信号已经发出：合规、标准化、低门槛的无线电语音通信正在被重新定义为一种准公共基础设施，而非企业各自为政的专有资源。对设备厂商而言，这意味着竞争维度从"功率大不大、喊得远不远"转向"能不能帮用户在新规下零摩擦地合规使用"。

在这场转向中，深圳市遨游通讯设备有限公司(AORO遨游)拿出了一款标志性产品参展――AORO M6Pro，行业首款搭载开源鸿蒙6.1 LTS系统的双模对讲机。所谓双模，指设备同时集成DMR窄带专网对讲与PoC公网对讲(依托5G网络)两种通信模式，可根据信号环境与任务优先级自动或手动切换，保证关键语音在任何条件下不断联。比"双模"本身更实质的，是遨游把鸿蒙的分布式能力与专业通信做了底层打通：终端基于国产5G芯片提供约8 TOPS端侧AI算力，关键数据可在本地完成处理与决策，减少对外网的依赖与敏感信息外泄风险;定位链路采用单北斗方案，满足关键行业对导航自主性与可追溯性的要求;整机通过IP68防护与MIL-STD-810G级别可靠性验证，PTT实体按键保留机械确认感，支持湿手与手套操作，面向消防救援、矿山、石化、巡检等"危、急、特"场景做了一体化适配。换言之，这台设备不是在消费电子意义上"加了个对讲功能"，而是在专业通信意义上把专网语音、公网数据、端侧算力和系统安全做成了一个可调度整体。

遨游选择开源鸿蒙也并非单纯的"换系统"。就在上周，开源鸿蒙开发者大会2026在广州披露了一组关键数据：社区代码规模已突破1.4亿行，代码贡献者超过1.3万人，累计通过兼容性测评的产品超过1800款，统一互联设备接入量突破100万台――这些数字背后，是操作系统从代码开源走向产业成势的真实体量。生态越厚，垂直行业的终端厂商越能以可控成本获得长期可维护的系统底座，而不是每代产品都从头造轮子。对一家聚焦行业客户的专精特新小巨人企业来说，这条路径的确定性正在超过以往任何时期。

遨游通讯诚邀行业同仁、合作伙伴及媒体朋友莅临MWC上海2026展会现场，在N1馆A83展位亲身体验AORO M6-Pro鸿蒙双模对讲机的实际操作体验与调度演示，围绕开源鸿蒙在专业通信领域的落地路径、合规对讲机市场的规模化机会展开面对面交流。政策已经把路标竖好了，剩下的事，是产业端拿出的每一台设备都能让用户安心拿起、按下、连通。