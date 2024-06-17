京东618采销直播间购中兴随身Wi-Fi 抢618个限量名额10年流量免费送

【天极网数码频道】出门在外，Wi-Fi必须如影随形。近年来，随身Wi-Fi凭借着易携带、网速快、续航久、设备连接多等特点成为消费者们出门必带的设备之一。京东618期间，随身Wi-Fi行业领军者中兴推出新品中兴U30 Air 5G随身Wi-Fi，京东价469元。为了满足消费者随时上网需求，6月18日至21日每晚6点，京东3C数码采销直播间购中兴U30 Air 5G随身Wi-Fi即有机会获赠“十年・有约”流量，限量618台，抢到可连续10年“畅享流量套餐599元/年(月享200G双网流量)”，先到先得，送完为止。

生活中，很多用户在停车场、电梯内、地铁、高铁等场景中难免遇见网络不稳定的情况。中兴U30 Air 5G随身Wi-Fi，内置5G移动+电信双网卡，支持SA+NSA网络环境和Sub-6GHz频段，速度和稳定并存，并支持AI网络调度算法，可实现AI智能切换，移动和电信网络可智能衔接。无论是聊天、看剧，还是会议、游戏，设备都能提供更稳定的网络保障。内置中兴流量卡，由通信运营商直供，与中兴硬件深度融合，不虚标，不限速，安全可靠，随时畅享5G极速上网体验。

人多时想要共用Wi-Fi还需要逐个输入账号和密码，操作过程繁琐耗时费力。中兴U30 Air 5G随身WiFi最多支持10 台设备同时连接使用，而且支持NFC设备“一碰即连”，免密接入，方便快捷。7根天线设计，5G、4G多个频段支持4*MIMO，整体信号提升30%，覆盖范围可达100米。朋友聚会、户外露营等场景中，网络信号随时满格。全家自驾游出行，车内WiFi全覆盖，出行不无聊。家庭用网也只需一台中兴U30 Air 5G随身Wi-Fi就能满足全家人所需。

网速体验也是消费者关注的核心。中兴U30 Air 5G随身Wi-Fi，可实现Wi-Fi双频速切，峰值速率可达867Mbps，实测最高网速可达500Mbps。出差旅行中，户外直播时，都能随时随地享受高速Wi-Fi，工作生活更轻松。中兴U30 Air 5G随身Wi-Fi还支持USB3.0Type-C直连上网，需要移动办公、视频会议时，笔记本一插即连，有线网络快到飞起。在其他设计方面，中兴U30 Air 5G随身Wi-Fi内置了4500mAh大容量电池，提供10小时不间断续航;12.5mm轻薄机身，精致简约轻盈易携。“云雾白”和“松霜绿”两种配色，更是优雅大方。

一机在手，10年流量免费用。此次中兴携手京东采销直播间在618期间送出价值370万流量，大手笔投入只为让消费者享受无所不在的网络世界。锁定6月18日至21日每晚6点的京东3C数码采销直播间，618台中兴U30 Air 5G随身Wi-Fi限量抢购，别错过这波惊喜福利。此外，今年618，从6月17日晚8点开始京东618最后28小时补贴翻倍，周年庆最后一波!全场直降，每天还有60元额外补贴!还想入手其它网络设备好物别错过。