携手品牌创造新增长 京东618全周期3C数码超级爆款销售超1000万件

【天极网数码频道】随着6月18日24点的到来，京东618迎来完美收官。凭借“又便宜又好”的购物体验，今年京东618点燃用户换新热情，消费者纷纷来到京东选购手机、电脑、耳机等各类3C数码超值好物。数据显示，618期间，京东携手3C数码品牌依托“战略大单”模式售出超级爆款产品超1000万件，成交额同比增长3倍。也正是基于供应链优势和对用户需求的精准洞察，京东通过一次性大规模采购3C数码产品，给予了品牌确定性的销售保障，更以量换价给到了消费者更便宜的价格。

此外，随着AI大模型和生成式AI等技术的迅猛发展，硬件产品在为用户生活提供便利的同时，也为3C数码行业的创新增长带来了崭新机遇。今年京东618期间，AI硬件品类表现亮眼，以AI电脑、AI手机、AI键鼠、AI学习机、AI手表、AI路由器等为代表的智能设备在京东销售火爆，成交额同比增长高达150%，推动超400万用户换新AI设备。

未来，京东还将携手更多3C数码品牌与合作伙伴，持续为消费者带来更多优质产品和服务，推动3C数码行业创新发展。