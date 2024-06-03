扫街瞬间艺术的捕捉与富士GFX100II系统的完美融合

街头摄影，被称为“光影的日记”，它记录了城市的脉动、人们的生活以及那些不经意间流露出的真实情感。街头摄影的核心在于对瞬间的捕捉，扫街不仅仅是记录场景，更多的是通过器材和理解讲述故事。富士GFX100II中画幅相机，搭配GF45mm F2.8 R WR、GF32-64mm F4 R LM WR、GF45-100mm F4 R LM OIS WR镜头，为街头摄影师提供了一套专业而全面的拍摄解决方案。

摄影师：Hendrik Osula | F2.5 | 1/4000 | ISO4000

富士GFX100 II中画幅相机，搭载1.02亿像素传感器“GFX 102MP CMOS II HS”，结合GF系列镜头，为街头摄影师提供了高清晰度和创作自由度的拍摄体验。

GFX100 II的高分辨率传感器，为街头摄影师提供了捕捉细节的能力。街头的纹理、光影的微妙变化，甚至是人物表情的细微差别，都能通过这款相机得到精细的记录。这在街头摄影中尤为重要，因为它能够帮助摄影师讲述更加丰富和真实的故事。

与X-Processor 5图像处理器相结合，GFX100 II实现了高至8fps的连拍速率。这对于街头摄影中快速变化的场景非常有帮助，无论是捕捉行人的自然动作还是市场上的繁忙景象，都能够轻松记录下来。

X-Processor 5的深度学习AI技术，提升了自动对焦的性能。GFX100 II能够准确识别并跟踪拍摄对象，这对于街头摄影中经常遇到的复杂背景和不断移动的主体来说，是一个巨大的优势。

GFX100 II的高级视频功能，支持4K/60p和8K/30p的录制格式，结合富士胶片的色彩科技，为街头摄影带来了新的表达方式。街头视频作品能够呈现出类似电影的质感和深度，为摄影师提供了更多的创意空间。

GFX100 II配备的五轴防抖系统，提供了高达8.0档的图像稳定，这对于街头摄影师在手持拍摄时尤其有用，尤其是在光线不足的环境中，能够保证画面的清晰和稳定。GFX100 II支持ISO 80的低感光度拍摄，结合16bit的图像数据，为摄影师提供了宽广的动态范围和低噪点的图像质量。这在街头摄影中非常有益，尤其是在光线复杂的城市环境中。

摄影师：Yuhan Ma | F20 | 1/15 | ISO100

摄影师：Alexandrov Klum | F16 | 1/1250 | ISO2000

富士GFX100 II中画幅相机和GF系列镜头的组合，为街头摄影提供了全新的创作体验。这套系统以其高分辨率、快速连拍、智能自动对焦、高级视频功能和五轴防抖等特性，满足了街头摄影师对影像质量和创作自由度的高标准要求。选择GFX100 II，让街头摄影的创作更加多元和自由，每一次快门的按下，都能准确捕捉到城市生活的动人瞬间。

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富士GF45mmF2.8 R WR：街头摄影的创意伙伴

富士GF45mmF2.8 R WR镜头，以其36mm的35mm格式等效焦距，为街头摄影师提供了一个理想的工具，帮助他们以直观和自然的方式捕捉街头的生动场景。

摄影师：Paul Von Rieter | F2.8 | 1/1250 | ISO125

GF45mmF2.8 R WR

GF45mmF2.8 R WR的焦距接近人眼的自然视野，为街头摄影师提供了一种直观的观察和拍摄体验。这使得它非常适合拍摄街头纪实作品，帮助摄影师以一种接近肉眼所见的方式捕捉场景，传递更为真实的情感和故事。

这款镜头的精密光学设计，结合GFX系统传感器的高分辨率，能够捕捉到丰富的细节和鲜明的色彩。Nano GI镀膜技术有效减少了鬼影和眩光，即使在高对比度的光照条件下，也能保持图像的清晰度和色彩的纯净度，这对于街头摄影中对图像质量和视觉表现的要求至关重要。

重量仅为490克的GF45mmF2.8 R WR，以其轻巧紧凑的体积，成为GFX相机系统的便携搭档。它的便携性让街头摄影师能够轻松地携带至各种拍摄地点，无论是繁忙的街道还是隐蔽的小巷，都能轻松捕捉灵感和创意。

街头摄影往往需要在各种环境条件下进行。GF45mmF2.8 R WR的防尘、防潮设计，以及在低至-10°C的温度下也能正常工作的能力，让摄影师即使在恶劣天气中也能专注于创作，不必担心设备受损。

摄影师：Beawiharta | F5.6 | 1/950 | ISO500

GF45mmF2.8 R WR

摄影师：Beawiharta | F10.0 | 1/550 | ISO400

GF45mmF2.8 R WR

富士GF45mmF2.8 R WR镜头，以其自然的人眼视野、精密的光学设计、轻巧的携带性以及全天候的防护性能，成为街头摄影的强大伙伴。无论是在探索城市纹理、捕捉街头的自然风光，还是记录人文故事，GF45mmF2.8 R WR都能帮助摄影师以独特的视角和深刻的情感，创作出触动人心的街头摄影作品。

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GF32-64mmF4 R LM WR：街头摄影的多功能构图利器

街头摄影是关于捕捉城市节奏和人类情感的瞬间，它要求设备能够灵活应对各种拍摄条件。富士GF32-64mmF4 R LM WR镜头与GFX系统相机的结合，为街头摄影师提供了一个既轻便又高性能的拍摄解决方案。

摄影师：Christoph Busse | F5.6 | 1/400 | ISO100

GF32-64mmF4 R LM WR

GF32-64mmF4 R LM WR的35mm等效焦距为25-51mm，这个焦段范围非常适合街头摄影的多样化需求。它覆盖了从广角到中焦的视野，无论是捕捉广阔的街景还是局部的细节，都能提供良好的图像质量和创作自由度。

GFX系统相机搭载的中画幅传感器，配合GF32-64mmF4 R LM WR的精密光学设计，能够捕捉到丰富的细节和鲜明的色彩。这款镜头的光学结构，包括三片非球面镜和一个ED镜片，确保了即使在高对比度光照条件下，也能保持图像的清晰度和色彩的纯净度。

街头摄影常常需要长时间的手持拍摄，GF32-64mmF4 R LM WR的轻巧设计(仅875克)使得长时间拍摄变得轻松。与GFX100S相机搭配使用，整个系统的重量不到2公斤，为摄影师提供了高分辨率和便携性的完美结合。

街头摄影中的精彩瞬间往往转瞬即逝，GF32-64mmF4 R LM WR的快速、准确的自动对焦系统，配合GFX系统相机的强大线性马达，让摄影师能够及时捕捉到那些关键的瞬间。

街头摄影的环境多变，GF32-64mmF4 R LM WR的防尘、防潮设计，以及在低至-10°C的温度下也能正常工作的能力，让摄影师即使在恶劣天气中也能专注于创作，不必担心设备受损。

摄影师：Fernando Moleres | F9.0 | 1/240 | ISO1600

GF32-64mmF4 R LM WR

摄影师：Bene Saradzic | F10.0 | 30sec | ISO160

GF32-64mmF4 R LM WR

富士GF32-64mmF4 R LM WR镜头与GFX系统相机的组合，为街头摄影提供了一个高性能的拍摄伙伴。这套系统的多功能变焦范围、高分辨率成像、轻巧便携的设计、快速自动对焦以及全天候防护特性，满足了街头摄影师对设备灵活性和图像质量的高标准要求。选择GF32-64mmF4 R LM WR，让街头摄影的创作更加自由，每一次快门的按下，都能精准捕捉到城市生活的动人瞬间。

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GF45-100mmF4 R LM OIS WR：街头摄影的创意变焦伙伴

富士GF45-100mmF4 R LM OIS WR镜头以其多功能性和出色的光学性能，成为街头摄影师的理想选择。

摄影师：Cole Roberts | F4 | 1/160 | ISO4000

GF45-100mmF4 R LM OIS WR

GF45-100mmF4 R LM OIS WR的35mm格式等效焦距范围为36mm至79mm，这个焦段范围为街头摄影师提供了广阔的创意空间。无论是捕捉宽阔的街景还是专注的特写，这款镜头都能满足不同的拍摄需求，让摄影师能够自由地探索和表现街头的多面性。

这款镜头的光学结构由三片非球面镜、一枚ED镜片和一枚Super ED镜片组成，有效减少了鬼影、畸变和色差，确保了图像的细节和清晰度。在街头摄影中，每一个细节都至关重要，GF45-100mmF4 R LM OIS WR的精细光学设计，让摄影师能够捕捉到更为丰富和真实的视觉信息。





街头摄影中的关键时刻往往稍纵即逝。GF45-100mmF4 R LM OIS WR的快速、静音自动对焦功能，得益于其强大的线性马达，确保摄影师能够及时捕捉到那些转瞬即逝的瞬间。

街头摄影常常需要在不稳定的手持条件下工作。GF45-100mmF4 R LM OIS WR的5.0档光学防抖功能，为手持拍摄提供了强有力的支持，即使在光线不足或需要长曝光的情况下，也能拍摄出清晰、稳定的图像。

街头摄影的环境多变，GF45-100mmF4 R LM OIS WR的11个密封点，有效防止了潮湿、污垢和灰尘的侵入，即使在低至-10°C的低温环境下也能正常工作，让摄影师能够在各种恶劣环境中继续创作。

摄影师：Victor Liu | F5.6 | 1/400 | ISO2000

GF45-100mmF4 R LM OIS WR

摄影师：Patrick Bellair | F20.0 | 1/100 | ISO100

GF45-100mmF4 R LM OIS WR

富士GF45-100mmF4 R LM OIS WR镜头，以其多功能的变焦范围、精细的光学设计、快速的自动对焦和强大的光学防抖，为街头摄影提供了广泛的可能性。这款镜头能够帮助摄影师以独特的视角和深刻的情感，捕捉街头生活的真实瞬间，创作出触动人心的艺术作品。无论是在熙熙攘攘的都市街头，还是在安静的小巷深处，GF45-100mmF4 R LM OIS WR都能成为街头摄影师的得力助手。

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