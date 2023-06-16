心意之礼 致敬父爱，尼康诚意佳作献礼父亲节

【天极网数码频道】万类竞绿，夏意渐浓。随夏天一同到来的，还有属于父亲们的节日。成长中，父亲总想把最好的留给孩子们，盼望他们能够茁壮成长;如今，尼康携多款诚意之作献给父亲们，感恩他们所记录的点点滴滴。

父亲节是表达感恩与关爱的节日。这样特殊的日子，尼康Z 30助力用影像留下每个值得纪念的感人瞬间。轻便小巧的机身方便单手握持拍摄，给予摄影出色灵活度与自由度。操作简单的自动对焦系统能准确可靠地捕捉多种对象，即使长辈们没有许多使用相机的经验，也可以轻松上手，创作高质量的作品，与家人们一起享受影像创作的欢乐。同时，也可搭配全新推出的尼克尔 Z DX 24mm f/1.7镜头进行拍摄，其f/1.7的最大光圈与出色锐度能够在保持轻便特性的同时提供自然优美的虚化效果，为记录美好家庭回忆带来更多选择与可能。

尼康Z 30

尼克尔Z DX 24mm f/1.7

尼康Z 8凭借其优质的摄影体验，成为记录下父亲节这个特别时刻的专业之选。尼康的旗舰级影像性能被浓缩到减小约30%的平衡紧凑机身之中，以其高度便携灵活性在家庭摄影中大放异彩。8 K超高清视频能够充分保留每一处细节，以清晰真实的画面将不断流淌的时光定格于视频之中。搭配尼克尔 Z 24-120mm f/4 S镜头可凭借其宽广的变焦范围轻松拍摄全家人在户外共度时光、享受自然的情景，将温馨氛围与幸福感浓缩于照片之内。此外，长焦范围的f/4最大光圈为影像增添更多冲击力与表现力，借助深度虚化锁定温暖瞬间。

尼康Z 8

世界丰富多彩，尼康用光学的力量，为父亲们带来不一样的“视”界。尼康ACULON T02 8x21双筒望远镜尺寸紧凑便于携带，可以提供8倍放大倍率，采用多层镀膜技术，让影像更加清晰明亮。更有六种镜身颜色可供选择，充分彰显创作者们的个性。尼康Sportstar 8-24x25双筒望远镜支持三倍变焦，配备方便易用的变焦杆，能够实现平滑变焦，最高可将图像放大至24倍，以独特视角带来视觉震撼。

尼康ACULON T02 8x21

特别的节日里，尼康希望与您共同感受珍贵的温馨时刻，让影像成为感恩与爱的载体，为父亲们送上最好的礼物。