【天极网数码频道】10月31日，京东携手泰坦军团、神眸、英特尔、微软以及联想、ThinkPad、华硕、惠普、机械革命等八大国内外知名3C数码品牌开启了“潮电追新，总裁亲送”直播活动。在这场直播中，不仅有总裁亲自送货上门的诚意之举，更为消费者带来了前所未有的品牌福利。从高性能的电竞显示器、智能摄像头，到强大的笔记本电脑等，海量3C数码尖货火爆开抢，众多热门产品迎来年度最低价。打开京东APP搜索“3C数码11.11”，即可直达专属狂欢会场，尽情挑选3C数码好物。

泰坦军团总裁送货展诚意 G27T8W直降1900元

直播时，泰坦军团总经理高尤在送货上门时，为用户耐心讲解了开箱验货要点，以及老粉丝对如何预防OLED烧屏分享了专业保养方法。同时，直播间的第一现场福利丰厚，每5分钟抽奖一次，10台显示器大奖和价值5万元的红包雨让消费者大呼过瘾。产品优惠力度更是惊人，多款泰坦军团显示器大放价，满足不同消费者的需求。H25T1C从449元降至399元，P275MV MAX在大促价2299元的基础上再降300元，到手价1999元，G27T8W更是从5499元狂降至3599元，直降1900元还能享12期免息。

神眸总裁送货包安装 多款摄像头享全年底价

神眸品牌合伙人许明现身直播间，系统地介绍了神眸多款摄像头产品。讲解结束后，他亲自开启送货之旅，为带娃宝爸和养宠姑娘送上产品，还亲自上手帮忙安装摄像头，边操作边耐心为消费者讲解使用要点。直播间第一现场也为消费者带来丰厚福利，不仅有神眸摄像头抽奖，多款神眸产品也给到了全年底价，更有内存卡赠送。BC22S wifi版免插电摄像头原价179元，直播间直降10元还能享15%的国家补贴，下单还送64G内存卡;BC22+4G免插电摄像头直播间价279元，享3期免息，同时免费升级为64G内存卡。在直播最后，许总还为大家带来了“终极大奖”，把神眸最新的BC4Pro免插电摄像头抽给直播间观众。

微软、Intel两位总裁亲自送货 酷睿Ultra+Win11焕新体验

直播期间，英特尔中国客户端消费业务总经理程淼与微软消费类Windows产品市场总监杨滢谈及双方合作：依托Wintel联盟深度协同，打造“酷睿Ultra+Windows生态”智能办公方案，酷睿Ultra处理器的NPU算力与Windows 11本地AI功能适配，如实时字幕、智能圈选等，还预告明年PTL酷睿Ultra 300系列将进一步优化适配。随后，两位总裁也为用户送货上门，还为自媒体创作者推荐了能流畅剪辑的AI PC，帮大学生用户讲解设备续航与游戏性能优势，耐心解答使用疑问。同时直播间第一现场也为消费者带来专属福利，带来了叠加国补和直播间折扣、以及抽免单活动。

惠普、华硕等总裁直播带货 免单福利嗨翻全场

联想、ThinkPad、华硕、机械革命、惠普总裁轮番坐镇直播间，亲自讲解产品亮点并送上专属免单福利。惠普带来评论晒单赠京东E卡、前100名下单额外直降及星Book 14免单抽奖福利;华硕推出可叠加政府补贴、前100名下单直降及华硕笔记本免单活动;机械革命准备了直播间专属价和免单大奖;ThinkPad提供延保服务与价值29999元的ThinkBook PLUS卷轴屏 2025终极大奖;联想则有京东物流发货、180天只换不修服务，以及拯救者Y7000与小新Pro14GT免单福利抽取。

此次京东11.11 总裁送货直播活动，既是八大3C数码品牌与京东深度合作的生动体现，更将双方以用户为中心的理念落到实处。11.11期间，各大品牌选择扎根京东直播间，以总裁亲力亲为的诚意、专属定制的优惠福利，为京东用户与粉丝打造沉浸式购物体验，不光让消费者买到了高性价比的3C数码产品，更通过整合品牌好货、优化直播购物场景、释放专属福利，把实惠直接送到用户手上。消费者可登录京东，搜索“3C数码11.11”，抓住机遇选购心仪的3C数码产品，开启科技生活新体验。