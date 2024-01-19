苹果Vision Pro预售在即 京东3C数码年货节XR产品至高12期免息

【天极网数码频道】近日，苹果Vision Pro即将在美开启预售。该款新品采用眼部和手部跟踪技术，并且配置了多个摄像头和传感器。类比Mac带领消费者进入个人计算机时代、iPhone 带领消费者进入移动计算时代，Vision Pro则有望带领消费者进入空间计算时代。此次预售虽然无缘中国大陆，但XR设备、空间音频设备等正在京东逐渐走热。

随着技术的不断进步，XR设备为消费者带来了惊艳、沉浸的视听体验。作为全球数码尖货聚集地，京东汇集当下热销XR装备，并在京东3C数码年货节期间带来至高12期免息、180天只换不修等福利，让更多消费者享受科技带来的新奇感受。

集众多科技于一身的VR一体机一直是消费者关注的重点。HTC VIVE Pro2专业版套装，极致发烧友必入。120°超大视场角、5K分辨率、120Hz高刷新率，配置方面实力不可小觑。搭载精确的Steam VR追踪功能，可实现360度覆盖运动轨迹，精确到毫米，时刻保持专注，京东3C数码年货节仅需13388元，更支持6期免息。PICO4 Pro 礼遇PLUS版VR一体机，依托于眼动追踪和面部追踪摄像头，通过自研三重表情融合算法，可实现真人表情模拟，在虚拟的世界里也能表达情绪。智能无级瞳距调节，实现虚拟世界的视线交互，享受更沉浸的互动体验。京东3C数码年货节售价4099元，下单即赠6款VR大作、便携包、贴脸泡棉等好物，还可享至高6期免息福利。

看起来是一副普通的框架眼镜，实则内有乾坤。INMO Air2 真无线AR眼镜，外观与潮流品牌眼镜无异，但却可实现随时随地观影、看剧、看短视频以及电子书。还有悬浮导航、实时语音翻译、演讲提词等功能，商务办公、出行等场景皆适用。京东3C数码年货节下单送墨镜夹片、镜头贴纸以及价值499元近视配镜服务，售价仅需3799元，更支持12期免息福利。雷鸟AIR 2 新年礼盒版，7英寸-201英寸的个性化屏幕，600nits亮度，每一幕都纤毫毕现，生动鲜明。120Hz高刷，竞技游戏画面丝般顺滑，76g的超轻重量，佩戴更舒适。京东下单送价值398元大礼包，京东PLUS享超级补贴，年货节期间售价2799元。还有XREAL AIR 2 PRO，自带Beam悬停模式，无论怎么动，画面都纹丝不动，京东3C数码年货节下单赠爱奇艺季卡，售价3798元。

XR设备为消费者带来前所未有的沉浸式体验，耳机也同样能让人专注于自己的世界。其中，头戴式耳机在游戏场景中备受青睐。罗技(G)PROX 无线头戴式游戏耳机，与职业选手共同打造。搭载虚拟7.1环绕声技术及BLUE VO!CE麦克风技术，音质表现卓越。还有极度未知飓风3、雷蛇旋风黑鲨V2专业电竞耳机、赛睿Nova Pro 无线耳机、ROG 棱镜S无线耳机等，也在京东3C数码年货节热销。

入耳式耳机是消费者生活中不可或缺的存在。Bose消噪耳塞Ultra，突破性的沉浸空间音频技术，带来更加惊艳的聆听感受。智能耳内音场调校，实现量耳定制的声音体验，多种消噪模式，音乐随心享受，京东3C数码年货节售价3399元，支持12期免息福利。JBL Tour Pro2、索尼游戏豆、华为FreeBuds Pro 3、FreeBuds Pro 2等耳机也同样受到消费者的关注。此外，华为FreeBuds 5半入耳式降噪蓝牙耳机，水滴设计，不只是耳机还是时尚装饰品，低音澎湃有力，佩戴感舒适贴合，适用多种场景。

科技的进步丰富了人们的娱乐和文化生活。XR设备让人们以多样化、沉浸式体验音乐、电影、游戏。来京东入手XR设备，和家人一起感受科技带来的奇妙、震撼的视听感受吧。