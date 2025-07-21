从智能学习机到趣味手工 京东3C“学乐主题周”解锁暑期成长新体验

【天极网数码频道】7月19日至20日，京东3C数码“夏日嗨玩季-学乐主题周”在广州京东MALL开启。活动以“寓玩于学”为核心理念，巧妙融合图书、电教、文具等多品类产品和服务，为羊城家庭打造了一个沉浸式学乐空间。活动现场，被家长与孩子们的欢声笑语填满，电教区的智能问答声、手工区的彩笔沙沙声与阅读区的翻页声，共同谱写成一曲夏日成长交响乐。

走进活动现场的阅读区，仿佛置身一座小型图书馆。《不一样的卡梅拉 第七季》带着孩子开启勇气之旅，《冒险家希尔达》编织出奇幻想象，《笑猫日记》传递着温暖力量，《宁夏寻宝记》《神州寻宝历险记》引领小读者在字里行间丈量祖国山河，《米吴科学漫画书第七辑》则在幼小心灵悄然播下探索求知的种子。知名儿童绘本创作者、插画师李卓颖与拥有超459万粉丝的创作者吃鸡小表弟亲临现场，不仅带来了《妙奇奇事务所》《小表弟神话大冒险》等新作，还热情洋溢地与大小读者交流创作趣事、签名合影，将阅读的瞬间定格为充满温度的珍贵记忆。

电教体验区同样人气十足。科大讯飞学习机、学而思学习机、小猿学习机等产品吸引了众多家长和孩子驻足。孩子们通过智能设备与数字人展开“你问我答”挑战，无论是数学难题还是英语发音，都能得到精准解答。有道词典笔和阿尔法蛋词典笔凭借多模态识图能力，不仅能扫描识别文本，还能解析复杂的图形题，甚至为孩子们朗读古诗文，让学习变得更加轻松有趣。汉王电纸书则以丰富的资源和舒适的阅读体验，成为孩子们学习的得力助手。家长们纷纷表示，这些电教产品让孩子在玩乐中学习，真正实现了“寓玩于学”。

手工创意区则是孩子们释放天性的乐园。他们专注拼贴莱可集物带来的音乐别墅立体安静书，整理卡皮巴拉百宝袋中的奇趣物件，扭动萌趣厨房扭扭乐模拟烹饪，这些小小玩具在潜移默化中培育着孩子们的创造力与自信心。最受欢迎的小鼻嘎DIY捏捏乐制作，多彩材料在一双双稚嫩的小手中化腐朽为神奇，有的捏成宇宙飞船，有的化作恐龙战队，每个作品都承载着独一无二的童年幻想。还有我们精美的精竹画材，同样让孩子们爱不释手。

京东3C数码“夏日嗨玩季-学乐主题周”活动精准切中中国家庭对暑期教育的深层需求，为孩子们带来了一段充实而欢乐的成长时光。未来，京东将不断拓宽“学乐结合”的产品边界，构建“产品+场景+服务”的消费新生态，让更多消费者都能享受“又好又便宜”的体验。