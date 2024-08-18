首位“天命人”诞生 京东送出全球首批实体版《黑神话：悟空》

【天极网数码频道】“您好，京东快递，请‘天命人’收货!”近日，京东采销和京东快递小哥上门送出全球首单《黑神话：悟空》实体收藏版。值得一提的是，8月20日上午10点，“天命人”期待已久的国产游戏大作《黑神话：悟空》也将全球上线，京东作为《黑神话：悟空》全球官方合作伙伴，也为玩家带来了海量游戏联名产品，及新品限时优惠的实在福利，下单还有机会抽到黑悟空游戏兑换码，感兴趣的玩家记得持续关注京东。

面对京东采销送来的《黑神话：悟空》实体收藏版，关注《黑神话：悟空》四年的幸运“天命人”，玩家直呼“太开心了!”还当场邀请京东采销一起开箱，面对镜头向屏幕前的观众展示了实体收藏版中的丰富内容。从外包装到内包装，每个细节都用心之至，其中1:6的可动天命人手办也是栩栩如生。

除了送上《黑神话：悟空》实体收藏版，京东采销还送出了京东3C数码的豪华大礼包，其中包括京东JOY玩偶、八位堂《黑神话：悟空》联名游戏手柄、《黑神话：悟空》X吉考斯工业心猿联名短袖、致态《黑神话：悟空》联名版固态硬盘以及七彩虹iGame RTX 4080 SUPER黑神话悟空定制显卡等，丰富的装备让游戏体验更畅快。

值得一提的是，京东3C数码豪华大礼包中的七彩虹iGame RTX 4080 SUPER黑神话悟空定制显卡“我游自在・玩创齐天”，拥有强大的计算和图形处理能力和全景光线追踪技术，可实现高效的光线追踪效能，“天命人”们可在DLSS 3技术的加持之下，高帧畅玩4K分辨率的《黑神话：悟空》。显卡散热器则采用经多次打磨及特殊工艺制成的乌铁外甲，有着金箍棒久经沙场的沧桑感。此外，礼包中长江存储旗下致态TiPlus7100固态硬盘《黑神话：悟空》联名版，也是为“天命人”打造的专属赠礼，里面还附着编号“ZHITAI 00001”的天命人专属身份卡，更显“尊贵”身份感。

此外配合颜值手感皆上乘的八位堂《黑神话：悟空》联名游戏手柄，玩家还能在游戏中享受更加流畅的体验。玩家还可以穿上《黑神话：悟空》X吉考斯工业心猿联名短袖，由内而外让自己和游戏装备更有“天命人”质感，在重走西行路的经历中获得良多感悟。

《黑神话：悟空》即将全球上线，已经下单《黑神话：悟空》实体收藏版的“天命人”只需耐心等待，京东快递将陆续送达。为了保障“天命人”们的收货体验，京东物流充分发挥一体化供应链优势，提前将《黑神话：悟空》实体收藏版分别置于全国的八大区域仓，通过缩减搬运距离和搬运次数，北京、上海、广州等多地的消费者最快18日上午就能收到京东小哥送货上门的商品，第一时间感受游戏周边的乐趣。此外，《黑悟空：神话》实体收藏版采用加固包装、独立标识、全程单独集包交接、验证签收等“特安”服务保障，为每一个“天命人”提供极致安全的快递服务体验。

更多想要畅快体验国产游戏之光的“天命人”们，记得来京东3C数码升级装备，开启“天命人”的冒险旅程，探索西行之路上的未知世界。8月20日当天开启游戏前还可以打开京东APP来黑神话悟空820京东小魔方开业盛典，入手大量游戏联名产品，享新品限时优惠，下单还有机会抽到黑悟空游戏兑换码，千万不要错过。