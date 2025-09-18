哈曼×梁靖跨界合作落地京东 多方携手打造“运动+音乐”消费新场景

【天极网数码频道】9月17日，全球知名音频品牌哈曼与乒乓球世界冠军梁靖在京东总部举行签约仪式，梁靖正式担任哈曼“声学体验官”。同时，哈曼将联合京东围绕“运动与音乐”主题，推出包括梁靖限量礼盒、下单/晒单礼赠等一系列创新营销活动。此次合作不仅标志着哈曼在运动音频领域的战略升级，也体现了京东作为哈曼的核心合作伙伴，在品牌赋能与消费场景创新上的关键作用。

拥有70余年声学技术积淀的哈曼，始终致力于为全球用户提供卓越的音频体验，其运动耳机系列如Soundgear、Endurance等，凭借稳固佩戴、防水防汗、持久续航及震撼低频表现，深受全球运动爱好者欢迎。哈曼大中华区电商总经理胡亮在签约仪式上表示，品牌追求卓越的精神与运动员拼搏超越的信念高度契合，梁靖的加入将为品牌注入全新活力，让更多消费者感受到哈曼产品的独特魅力。

京东拥有庞大的用户基础与渠道优势，并在高端音频市场持续布局。哈曼时尚音响事业部副总经理戴少华表示，“京东不仅是哈曼重要的销售渠道，更是哈曼品牌建设和营销创新的重要伙伴。”借助京东的营销资源、数据能力和高效物流，哈曼能更精准地洞察消费者需求，与音频发烧友和潜在用户进行深度互动，进一步提升哈曼在运动人群中的品牌影响力，实现声量与销量的双重突破。

值得关注的是，本次合作并不止于形象代言层面。京东3C数码营销运营负责人表示，“京东将利用强大的营销生态系统、精准的用户需求洞察能力以及全域推广资源，围绕哈曼和梁靖打造一系列线上线下的整合营销活动，为消费者带来沉浸式的产品体验和互动机会。”双方将共同探索音频产品与运动场景的深度融合，进一步提升哈曼在京东的品牌热度和用户关注度，推动运动耳机等细分品类高速增长。

近年来，京东在高端音频市场持续布局，通过短视频、直播、云逛展等多种形式构建内容生态，连接品牌与消费者。后续京东将对哈曼和梁靖的合作给予全方位营销支持，例如，围绕梁靖的运动员特质和哈曼产品功能，打造主题营销活动，推出独家限量礼盒;在京东直播间策划粉丝互动并推出专属福利，让广大网友在支持梁靖的同时，也能以实惠价格体验到哈曼的音频产品。

哈曼与梁靖的合作，是音频品牌跨界体育营销的又一标杆案例：借助京东的渠道优势与数字化能力，哈曼不仅能精准触达运动人群，还可通过明星效应拓展年轻市场，巩固其在运动音频领域的领导地位。而京东则通过深化与头部品牌的合作，进一步丰富了平台的高端音频生态，实现了用户、品牌与平台的三方共赢。