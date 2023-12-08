京东多款新品路由器开启Wi-Fi 7新纪元 多频聚合频宽提升成首要亮点

【天极网数码频道】如果将网速比作一条公路，那么在“万物互联”的现代生活中，“拥堵”便成了许多人最为头疼的问题。这条频段不足、频宽不够的“公路”，不仅让用户无法完全享受到便利的智能生活，甚至就连基础的语音通话也会出现卡顿现象。新一代Wi-Fi 7技术的到来便是解决问题的关键，近日，华为、小米、普联、H3C等多品牌发布了Wi-Fi 7路由器新品，京东已同步首发上线，在京东下单的用户还可享受额外1年延保的独家权益，能够更加省心的体验Wi-Fi 7路由器全新升级的疾速网络。

多频聚合频宽提升 网速更快更稳定

Wi-Fi 6虽然有着较为迅捷的网速，但在智能设备不断“井喷”的今天，更快的网络速率和传输速度才能满足更加复杂的网络链接需求。新一代Wi-Fi 7技术，也称为IEEE 802.11be/EHT(Extremely High Throughput )。其与Wi-Fi 6相比，能提供的最大频宽从160MHz提升到了320MHz，理论上的传输速度可直接翻倍，此外还能支持6GHz频段，相当于原本拥堵的4车道变成了畅通宽广的8车道，能够传输的信号也更多更快。同时由于采用了4K QAM调制方式，网络传输的数据密度被进一步压缩，Wi-Fi 7路由器能够传输的数据也比前一代路由器提升了1.2倍，同一时间段能够传输更多数据，也就意味着网络速率的提升。

实际生活场景中，家中的路由器信号总是会存在“网络死角”，这其实是因为路由器在2.4GHz频段和5GHz频段之间的切换不够灵敏，其中2.4GHz频段穿墙能力较强，但信号强度不够，5GHz频段信号强度高，但穿墙以及抗干扰能力弱，这就导致信号有时通讯速度变慢，有时抗干扰能力变弱，从而出现语音通话、视频会议卡顿等一系列现象。新一代Wi-Fi 7技术的亮点就在于“多频聚合”，基于多链路传输技术，Wi-Fi 7路由器允许手机同时连接2.4 GHz和 5 GHz两个频段传输数据，还能同时连接5G低频和5G高频，这也意味着路由器的网络速率大幅提升，抗干扰能力同样大幅增强，另外Preamble puncture技术的采用也让路由器抗干扰能力提升至高6倍，在实际使用时候直接跳过受干扰的小段信道，网络信号稳定度同样大幅提升。由此看来，使用Wi-Fi 7路由器的用户将也不用再忍受“网络死角”以及上网卡顿等痛点，并真正实现“网络自由”。

除了频段、频宽的提升，相较于前一代产品，Wi-Fi 7技术还优化了对多AP的支持，在用户走动的过程中，能够一边降低距离越来越远的AP信号，一边让设备接受越来越强的新AP信号，从而实现无缝衔接式的全屋Wi-Fi新体验。

Wi-Fi 7新纪元 精彩纷呈

12月8日，华为BE3 Pro、小米BE6500 Pro、小米BE7000、小米万兆路由器、普联BE3600、普联BE5100、普联BE6500、H3C BE18000等多款Wi-Fi 7路由器已上线京东。其中，华为BE3 Pro的亮点在于灵犀双Wi-Fi技术的采用，在原本频段频宽提升的基础上，使用其它华为设备的用户更能加倍体验双频聚合加速模式带来的高吞吐和低时延体验。小米BE6500则在Wi-Fi 7技术的基础上内置了中枢网关，为用户打造更好的全屋智能连接中心。小米BE7000、小米万兆路由器通过网速提升和带宽资源精准分配，让家中智能设备较多的用户也能体验流畅网速。在抗干扰方面，普联BE3600、普联BE5100、普联BE6500通过采用Preamble puncture技术，让抗干扰性能提升至高6倍，在原本流畅的网络速率基础上再度进行强化。全屋Wi-Fi覆盖方面，H3C BE18000内置4路高功率1.4GHz频段信号放大器以及12路5GHz信号放大器，带来了更加强悍的“双频聚合”，不仅为家中智能设备稳定连接提供了强劲后援，更保证了网速的“穿墙能力”，每时每刻都能为用户带来满格信号。

加速Wi-Fi 7技术普及 京东携品牌推动Wi-Fi行业高质量发展

更多的数据流、更快的传输下载速度……Wi-Fi 7技术的普及不仅能够在用户端带来更迅捷的文件下载、设备互联、全屋Wi-Fi体验，也将助力虚拟现实等新技术的迭代升级，打造更加精彩的未来世界。而就目前看来，用户端的Wi-Fi 7技术普及已经到来，多款已在京东同步上线的Wi-Fi 7路由器，也将在聚合网络频段、提升网络频宽等新技术的基础上，帮助用户实现游戏娱乐、办公学习、居家生活等多个方面网络体验的全新升级。

针对本次Wi-Fi 7路由器的迭代焕新，京东专门提供了1年的额外延保服务，以及以旧换新补贴，在用户端打造更加完善的Wi-Fi 7新品路由器购买使用体验，同时也将在Wi-Fi 7路由器领域携手众多品牌，通过站内外新品推广、优质服务共建、营销模式创新等多举措持续深化合作，让更多用户感知Wi-Fi 7技术的全新升级，加速新技术普及程度，提升新科技产品的面市速度，为推动Wi-Fi行业持续高质量发展贡献实在价值。

基于Wi-Fi 7技术的全新升级，更逼真的虚拟世界、画质更高的视频源、细节更加丰富的3A游戏大作势必会更快到来。同时也有理由相信，在海量Wi-Fi 7路由器不断上线京东的背景下，精彩绝伦的Wi-Fi 7时代即将到来。