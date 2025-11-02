【天极网数码频道】11月1日，京东3C数码采销直播间启动“不惧比价”专场直播活动。用户连麦提供低价线索，核实成功即可立即获赠iPhone 17，对应商品还会现场调价至其他平台最低价的9折，同步发放多轮5折券，切实让利于消费者。即日起，上京东搜索“比价送苹果手机”，与京东采销连麦比价，赢取iPhone17。

用户可在京东3C数码“不惧比价”专区选择商品，如发现其他平台自营或官方旗舰店同款型号前台售价低于京东自营价格，即可通过直播间申请连麦。直播采销将在现场实时核实价格信息，若线索属实，京东将立即把该商品价格调整为其他平台最低价的9折，优惠持续至活动当晚;同时，提供有效线索的用户将直接获得一部iPhone 17。

在前期显示器比价专场中，已有观众成功比价。有用户发现雷鸟F5 24.5英寸显示器拼多多官方旗舰店前台售价439元，低于京东自营549元的初始价。京东采销团队现场核实后，立刻将该商品在439元基础上做9折优惠，调价至395元，并通过直播间二维码对接，为提供线索的观众兑现iPhone 17奖品。

据了解，本次活动将持续至11月11日23:59。京东以“低价”作为今年11.11的核心承诺，通过“全网比价”展现价格自信，为用户提供“低价定心丸”。用户若想参与并获得iPhone 17，只需在直播连麦时段进入京东3C数码采销直播间申请连麦，提供其他平台自营或官方旗舰店的同款3C产品低价线索。核实成功后，直播间采销专员将立即对接用户，确认iPhone 17奖品发放事宜。

采销团队不仅是京东选品定价的核心，更是消费者价格的“第一责任人”。他们依托京东自营供应链与实时价格系统，主动监测全网价格动态，确保京东自营商品价格竞争力。此次直播间开放用户连麦比价，正是将采销日常比价工作透明化、互动化，让用户亲眼见证京东采销如何现场核实、即时改价，真正做到把定价权交给消费者，保障消费者的权益。

从11月1日至11日活动结束，京东3C数码采销直播间将持续开启连麦比价及5折券发放，以透明比价、实时调价和重磅奖励，为用户奉上的“低价保障”。