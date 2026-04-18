【天极网数码频道】2026年4月16日，北京第十六届北京国际电影节今日开幕，DJI大疆以官方指定合作伙伴身份亮相现场。最新发布的一英寸口袋云台相机Osmo Pocket 4也于发布当日登陆电影节，在红毯记录、创意片场、大师班与公开课等多类场景中完成现场拍摄与内容创作，集中展现了其在专业影像创作、低光拍摄、动态记录与轻量化生产方面的综合能力。

作为中国电影文化的重要年度盛事，北京国际电影节汇聚了众多中外电影从业者、行业嘉宾与观众。电影节期间，朱丽叶・比诺什、理查德・柯蒂斯、冯小刚等国内外知名影人及知名创作者齐聚北京，并通过大师班、公开课等活动与观众交流。Osmo Pocket 4 于发布当日亮相电影节，覆盖红毯、创意片场及大师班、公开课等场景及日程，展现出轻量化设备在专业影像创作中的应用潜力。

大疆Pocket 4首发亮相电影节现场，记录红毯内外电影高光瞬间

本届电影节开幕式期间，Osmo Pocket 4 深度参与红毯记录及现场内容创作，记录电影人步入盛典前后的真实状态与高光时刻。

在红毯现场等快节奏、高流动性的环境中，拍摄设备既要具备机动性，也要在复杂光线和连续运动中保持稳定的画面输出。Osmo Pocket 4 凭借优异画质、小巧便携、一体化云台与流畅稳定的画面表现，完成了对人物神态、动态细节与现场氛围的高质量记录，体现了轻量化设备在专业场景中的应用价值。

此次大疆还携手北影官方AI创新合作伙伴京东，打造首个全程使用 Osmo Pocket 4 的拍摄创意片场，为电影剧组和演员们完成了兼具即兴氛围与电影质感的#自成大片系列创意短片。凭借全新一英寸传感器，Osmo Pocket 4 在人物刻画与低光拍摄中展现出色实力，搭配最高支持 4K/240fps 的电影级慢动作、创意慢门手法及智能跟随功能，进一步释放出更具表现力的影像创意。

现象级的“时代相机”，Pocket 4从大众流行到释放专业影像能力

Osmo Pocket 4 在北京国际电影节的亮相，不只是一次新品首秀，也体现出便携影像设备正在被更专业的创作语境认可的趋势。作为大疆 Pocket 系列的全新一代产品，Osmo Pocket 4 搭载全新一英寸 CMOS，最高支持 14 级动态范围，首次启用从大疆专业电影机下放的 10-bit D-Log 专业色彩模式，并成为首个具备电影级 4K/240fps 高帧率拍摄能力的消费级产品。

依托大疆在三轴机械云台与智能影像功能上的积累，Osmo Pocket 4 在人物拍摄、动态记录和复杂光线环境下呈现出稳定、细腻的影像表现，也为现场拍摄提供了更高效、更灵活的解决方案。

从电影节现场的实际应用来看，Osmo Pocket 4 所呈现出的不仅是“电影感”，更是一种面向专业表达的轻量化生产能力。Osmo Pocket 4 在影像画质、云台增稳、色彩科学等方面的综合能力，使其能够更自然地承接电影节等对影像质感要求极高的场景需求。

从Ronin到Pocket，大疆持续连接专业与大众创作场景

长期以来，电影摄影设备始终朝着轻量化、高机动性、更强整合能力的方向发展，大疆也持续以技术创新参与这一进程。

从大疆首款四轴电影机 Ronin 4D 助力全球顶尖电影、电视剧摄制团队缔造银幕经典，到Ronin系列稳定器产品广泛应用于纪录片、综艺节目及商业拍摄，大疆在专业影视创作领域持续深耕，并获得奥斯卡与艾美奖等国际影视行业重要奖项认可，不断推动着影像工具在效率与表达之间实现新的平衡。

大疆专业级多用途三轴增稳系统 Ronin 2 及研发团队荣获 2025 年度奥斯卡科学与技术奖

Osmo Pocket 系列则融汇大众影像与专业审美，让轻便设备也能呈现更完整的视觉表达。作为口袋云台相机品类的定义者与引领者，大疆 Osmo Pocket 系列持续受到媒体记者、自媒体创作者及广大用户的青睐，成为记录日常与个体表达的“时代相机”。Osmo Pocket 4 于发布当日亮相北京国际电影节，是大疆影像技术与电影文化连接的又一体现。

以科技记录时代，共见光影艺术更多可能

自 2006 年成立以来，大疆始终以科技创新拓展创作边界，逐步构建起覆盖航拍无人机、手持影像、运动相机、专业电影机及音频设备的多元产品体系，广泛服务于电影创作、纪录片拍摄、商业影像与日常记录等不同场景。

此次与北京国际电影节携手，不仅是大疆影像科技在重要电影文化平台上的集中呈现，也再次展现了品牌与电影艺术在创作表达、视觉审美与时代记录上的共鸣。

从Ronin系列到Osmo Pocket系列，DJI大疆持续推动专业影像能力与大众创作场景之间的连接。此次Osmo Pocket 4亮相第十六届北京国际电影节，不仅展示了便携影像设备在高标准内容生产环境中的应用价值，也进一步体现出大疆在云台增稳、色彩科学、电影级高帧率拍摄与轻量化创作工具上的持续积累。随着影像创作对机动性、画质与表达效率提出更高要求，Osmo Pocket 4正为电影节记录、人物拍摄与日常专业内容生产提供更灵活的解决方案。令人期待的是，大疆最新预告中的双摄版本 Osmo Pocket 4P，或许将带来革命性的全新创作模式。